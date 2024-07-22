Студентка погибла в пожаре во время квеста в комнате страха в Махачкале

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В Махачкале 19-летняя студентка сгорела во время квеста. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что пожар произошел в квест-парке «Дом ужасов» на улице Расула Гамзатова. 19-летняя девушка скончалась от полученных ожогов в медучреждении, еще одна 25-летняя участница квеста получила ожоги 97% тела. В числе пострадавших также значится 21-летний молодой человек — его госпитализировали с 50% ожогами тела.
Квест-парк принадлежал 33-летнему Гусейну Ибрагимову. В настоящее время его допрашивают.
По факту произошедшего проводится проверка. Причины возгорания устанавливаются.
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Квест-парк принадлежал 33-летнему Гусейну Ибрагимову. В настоящее время его допрашивают.
По факту произошедшего проводится проверка. Причины возгорания устанавливаются.
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Екатерина Коршунова