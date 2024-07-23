«Подарок» на день рождения: Детали смертельного ДТП с 16-летним сыном губернатора Бусаргина

Фото: istock / Bilanol
22 июля в Саратове произошло ДТП, приковавшее к себе внимание всей России. При столкновении двух легковых автомобилей и грузовика погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Сведения подтвердил депутат региональной облдумы, главврач Саратовской городской клинической больницы № 1 Евгений Ковалев.
ДТП с сыном губернатора Саратовской областиПримерно в 16.00 на улице Соколовой столкнулись две «Лады-Гранты» белого и черного цвета и грузовик MAN. Черная «Гранта» въехала в стоящий на обочине грузовик, пытаясь проскочить между ним и белым легковым авто той же модели, но не рассчитал расстояние.
Судя по кадрам с места происшествия, от удара, который пришелся на правую часть транспортного средства, черную «Ладу» сильно смяло и выбило стекла. На место ДТП буквально через 10 минут прибыл областной глава Роман Бусаргин.
Всего в чёрной «Гранте» было четыре человека:
- Сам Иван Бусаргин, скончался на месте;
- Второй пассажир, друг Бусаргина,19 лет, погиб на месте;
- Водитель, 19 лет, пострадал, госпитализирован;
- Третий пассажир, не получил повреждений.
Смерть 17-летней студентки оценили в 100 тыс.: подробности жуткой аварии в Башкирии, что известно
Водитель черной «Гранты» после аварии кричал «мне хана!»По словам свидетелей, машина двигалась по улице со скоростью около 70 км/ч. Оказалось, наследник губернатора любил экстремальное вождение и получал награды в своей автошколе. Отмечается, что Иван сидел на пассажирском сиденье впереди.
По факту аварии правоохранители проводят процессуальную проверку. За ходом и результатами лично следит областной прокурор Сергей Филипенко.
В качестве подозреваемого фигурирует водитель черной «Гранты», 19-летний студент Вавиловского университета Амир Рахматулин. После ДТП он вылез из машины и кричал «мне хана!». Отмечается, что водитель легковушки в момент аварии был трезв, проблем с документами у него не было.
«Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области в отношении водителя автомашины «Лада Гранта» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в полиции.
«Самая красивая байкерша России»: МотоТаня погибла в ДТП, что известно
По данным Телеграм-канала Mash, черную «Гранту» ранее якобы пытались продать более 3 лет и владели ей любители уличных гонок.
«За легковушку 2012 года выпуска на механике просили почти полмиллиона рублей. В машине были установлены пневмоподвеска и музыкальная система. Тюнинг скромный — на 100 тысяч рублей. Легковушкой владели несколько человек», — сообщает издание.По некоторым данным, авто купили всего месяц назад, и оно не стояло на учете в Госавтоинспекции.
Роман Бусаргин является губернатором Саратовской области с 2022 года. Ранее на протяжении четырех лет он был заместителем председателя областного правительства. 29 июля ему исполнится 43 года. Такой печальный подарок ко дню рождения, горько сожалеют местные жители, получил Бусаргин.
Читайте также:
В Челябинске после вечеринки нашли мертвого младенца с пробитой головой
Появились новые подробности ДТП с участием байкерши МотоТани
В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника
Алина Юрчак