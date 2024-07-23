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«Подарок» на день рождения: Детали смертельного ДТП с 16-летним сыном губернатора Бусаргина

Детали страшного ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора Бусаргина
23 июля 2024, 14:02
Фото: istock / Bilanol

Фото: istock / Bilanol

22 июля в Саратове произошло ДТП, приковавшее к себе внимание всей России. При столкновении двух легковых автомобилей и грузовика погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Сведения подтвердил депутат региональной облдумы, главврач Саратовской городской клинической больницы № 1 Евгений Ковалев.

ДТП с сыном губернатора Саратовской области

Примерно в 16.00 на улице Соколовой столкнулись две «Лады-Гранты» белого и черного цвета и грузовик MAN. Черная «Гранта» въехала в стоящий на обочине грузовик, пытаясь проскочить между ним и белым легковым авто той же модели, но не рассчитал расстояние.

Судя по кадрам с места происшествия, от удара, который пришелся на правую часть транспортного средства, черную «Ладу» сильно смяло и выбило стекла. На место ДТП буквально через 10 минут прибыл областной глава Роман Бусаргин.



Всего в чёрной «Гранте» было четыре человека:
  • Сам Иван Бусаргин, скончался на месте;
  • Второй пассажир, друг Бусаргина,19 лет, погиб на месте;
  • Водитель, 19 лет, пострадал, госпитализирован;
  • Третий пассажир, не получил повреждений.
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Водитель черной «Гранты» после аварии кричал «мне хана!»

По словам свидетелей, машина двигалась по улице со скоростью около 70 км/ч. Оказалось, наследник губернатора любил экстремальное вождение и получал награды в своей автошколе. Отмечается, что Иван сидел на пассажирском сиденье впереди.

По факту аварии правоохранители проводят процессуальную проверку. За ходом и результатами лично следит областной прокурор Сергей Филипенко.

В качестве подозреваемого фигурирует водитель черной «Гранты», 19-летний студент Вавиловского университета Амир Рахматулин. После ДТП он вылез из машины и кричал «мне хана!». Отмечается, что водитель легковушки в момент аварии был трезв, проблем с документами у него не было.

«Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области в отношении водителя автомашины «Лада Гранта» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в полиции.
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По данным Телеграм-канала Mash, черную «Гранту» ранее якобы пытались продать более 3 лет и владели ей любители уличных гонок.

«За легковушку 2012 года выпуска на механике просили почти полмиллиона рублей. В машине были установлены пневмоподвеска и музыкальная система. Тюнинг скромный — на 100 тысяч рублей. Легковушкой владели несколько человек», — сообщает издание.
По некоторым данным, авто купили всего месяц назад, и оно не стояло на учете в Госавтоинспекции.

Роман Бусаргин является губернатором Саратовской области с 2022 года. Ранее на протяжении четырех лет он был заместителем председателя областного правительства. 29 июля ему исполнится 43 года. Такой печальный подарок ко дню рождения, горько сожалеют местные жители, получил Бусаргин.

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Жительница Подмосковья прятала в детской кроватке 139 свёртков с наркотиками
23 июля 2024, 15:05

Ранее судимую 33-летнюю жительницу посёлка Туголесский Бор городского округа Шатура задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра квартиры женщины полицейские обнаружили 139 свёртков с порошкообразным веществом, спрятанных в бельевом ящике детской кроватки. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком метадоном», — говорится в сообщении.
Женщина рассказала, что найденные полицией наркотики она ранее забрала из тайника-закладки, координаты которого ей переслал куратор. Женщина должна была расфасовать партию на дозы и продавать их на территории Московской области.

Против задержанной завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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«Подарок» на день рождения: Детали смертельного ДТП с 16-летним сыном губернатора Бусаргина
#шатура
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Помогавшему россиянам получить ВНЖ в Европе юристу Мойжесу предъявлено обвинение
ТАСС: Германа Мойжеса, помогавшего получить ВНЖ в Европе, обвинили в госизмене
23 июля 2024, 14:52

Фото: istock / Vladimir Cetinski

Помогавшему россиянам получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе юристу Герману Мойжесу предъявили обвинение по статье о госизмене. Об этом информирует ТАСС.
«Арестованному Герману Мойжесу предъявлено обвинение в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Ранее он был этапирован в Москву для проведения с ним следственных действий. Обвиняемый по решению суда находится в СИЗО «Лефортово», — рассказал собеседник издания.
Помимо этого, оказалось, что у Мойжеса имеется гражданство Германии.

Герман Мойжес — один из создателей петербургского велодвижения, а также исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали», занимающейся развитием велоинфрастуктуры города. Мойжес является юристом и управляющим партнером группы компаний «Аверс Германия», которая помогает гражданам РФ и стран СНГ при получении ВНЖ в Германии. Мойжеса задержали российские силовики в конце мая в Санкт-Петербурге по подозрению в госизмене.

Ранее сообщалось, что сотрудника оборонного завода задержали за госизмену. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гражданство
#ук
#обвинение
#германия
#сизо
#рф
#госизмена
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Голые мусульманки: Женщина сломала позвонок в массажном салоне и выявила незаконную съемку
В Черкесске женщина узнала про скрытую съемку мусульманок в кабинете массажа
23 июля 2024, 14:34

Фото: istock / Supersmario

Женщина сломала позвонок в Черкесском салоне красоты, упав на скользком полу. После оправданий владелицы выяснилось, что в массажных кабинетах установлены скрытые камеры. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Gor.
По данным издания, Лилиана поскользнулась на кафеле, задела рукой раковину и унитаз, в результате чего сантехника разбилась. Клиентку обязали оплатить сеанс, но извиняться и оплачивать компенсации никто не собирался, якобы против разбитое имущество.

Когда владелица салона опубликовала запись, чтобы доказать, что заведение невиновно, получила массу обвинений за то, что мусульманок снимали обнаженными. Лилиана обратилась в суд, начались проверки.

Оказалось, что хозяйка салона Маргарита уже сталкивалась с волной негатива за слив личных переписок с клиентами. Теперь многие переживают, что камера может быть и в кабинете эпиляции. Директриса пообещала написать заявление на Лилиану за клевету: якобы в салоне есть загадочные таблички, предупреждающие о видеосъемке, но их никто не видел.

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#суд
#проверки
#имущество
#камеры
#женщина
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#компенсации
#запись
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«‎Выкурить последнюю сигарету»: В Крыму женщина хотела покончить с собой и взорвала дом
Baza: В Крыму женщина подорвала целый дом, когда хотела покончить с собой
23 июля 2024, 14:05

Фото: iStock/Bilanol

В Крыму женщина подорвала целый дом, когда хотела покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла 22 июля в селе Владиславовка. 48-летняя местная жительница Елена устала бороться за своё существование и из-за долгов решила совершить самоубийство.

По данным канала, женщина открыла конфорки на кухне и решила выкурить последнюю сигарету. Она вышла в соседнюю комнату, решив, что ничего не случится и чиркнула зажигалкой, но произошел взрыв. Взрывная волна обрушила крышу одноэтажного многоквартирного дома.

В результате взрыва погибла 82-летняя жительница, а сосед Владимир госпитализирован в больницу с переломами нескольких рёбер и закрытой черепно-мозговой травмой головы. Сама Елена получила ожоги площадью 30% тела.

Ранее сообщалось, что российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Она попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трагедия
#женщина
#взрыв
#ожоги
#дома
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Известная ученая-экономист РАН погибла в Москве
В Новой Москве ученая-экономист Валентина Бондаренко погибла, выпав из окна
23 июля 2024, 13:35

Фото: iStock/SergeyPankratov

Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в Новой Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что Бондаренко выпала из окна квартиры. Трагедия произошла в поселении Воскресенское.

Согласно предварительной информации, гибель ученой не носит криминальный характер. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

По данным оперативных служб, долгое время Бондаренко страдала от болезни.

Валентина Бондаренко трудилась в должности ведущего научного сотрудника Центра институтов социально-экономического развития. По совместительству она также была исполнительным директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.

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ФСБ: В Мариуполе задержали местных жителей, планировавших поджог мечети в Белгороде
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#смерть
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Готовивший поджог мечети в Белгороде хотел расжечь межрелигиозный конфликт
23 июля 2024, 13:01

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Поджог мечети в Белгороде был спланирован спецслужбами Украины с целью спровоцировать конфликт между христианами и мусульманами, сообщили в ТАСС.
Двое жителей Мариуполя были задержаны за подготовку теракта в Белгороде. Они планировали поджечь мечеть по заданию украинских спецслужб.

«Один из задержанных признался, что в марте ему позвонил друг, который находится в тюрьме в Днепре. Друг предложил ему совершить теракт за деньги. Задержанный согласился и вместе с братом планировал купить коктейли Молотова и бросить их в мечеть. Он также подтвердил, что теракт должен был быть совершён по заданию украинских спецслужб», — сообщили в издании.

Второй задержанный сообщил, что его задачей было организовать поджог мечети в Белгороде. По его словам, он должен был приехать туда и передать деньги, когда люди выполнят работу.

ФСБ сообщила, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами в июне этого года. Они планировали выехать в Белгород и поджечь городскую мечеть за деньги. Планы были раскрыты и пресечены. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация совершения террористического акта».

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#Белгород
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В Челябинске после вечеринки нашли мертвого младенца с пробитой головой
Mash: в Челябинске мать нашла своего новорожденного ребенка с пробитой головой
23 июля 2024, 12:55

Фото: iStock/eranicle

В Челябинске мать обнаружила своего новорожденного ребенка с пробитой головой. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Согласно информации источника, женщина с младенцем пришла в гости к подруге, у которой есть пятилетний сын. Ночью все спали, а утром новорожденного нашли без сознания.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося. Мать погибшего младенца проверяют на полиграфе, а остальных допрашивают.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту гибели семилетней девочки в бассейне ресторана «Летобар» в деревне Хиттолово Всеволжского района Ленинградской области. Ребенка обнаружили без признаков жизни в одном из бассейнов.

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#смерть
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В лесу под Солнечногорском нашли ручную гранату
23 июля 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Ручную гранату времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу на расстоянии километра от садоводческого товарищества «Сенеж» городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. Они рассказали, что наткнулись на боеприпас, гуляя по лесу. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали этот боеприпас как гранату РГД-33 времён ВОВ», — говорится в сообщении.
Так как гранта находилась далеко от жилых домов и каких-либо инфраструктурных объектов, было решено обезвредить её на месте обнаружения. Это и было сделано с соблюдением всех правил безопасности. Благодаря профессионализму взрывотехников никто не пострадал.

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#мособлпожспас
#великая отечественная война
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Появились новые подробности ДТП с участием байкерши МотоТани
Байкерша МотоТаня попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута
23 июля 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Osobystist

Российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Она попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, МотоТаня ехала с минимальной скоростью и затормозила перед грузовиком. Позади девушки на большой скорости ехал турецкий блогер-байкер Онур Обут, который врезался в неё. Мотоцикл россиянки отбросило в отбойник, она ударилась головой и скончалась на месте. Сейчас турок лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

У погибшей остался 13-летний сын, который находится в столице с её родителями. Вопрос с транспортировкой тела МотоТани в Россию пока не решён.

Блогерша уехала в Турцию на мотоцикле вместе с подписчиком, который победил в розыгрыше её старого байка в соцсетях. В день ДТП россиянин не поехал кататься, мотоцикл сломался и парень остался в отеле. Онур Обут позвал Таню проехаться вдвоём, обещая показать турецкие достопримечательности. За несколько часов до смерти она выложила фотку с турецким чаем на фоне Измира.

МотоТаня рассказывала, что увлечение мотоциклами переняла от дедушки и отца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сын российского губернатора погиб в ДТП
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