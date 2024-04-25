Появились подробности о третьем арестованном по делу замминистра обороны Иванова

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Третий арестованный по делу замминистра обороны Тимура Иванова о взятке Александр Фомин является одним из учредителей компании «Олимпситистрой», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.
По данным RT, «Олимпситистрой» с 2006 года проектирует и строит различные объекты по все стране, в том числе по заданию Минобороны РФ. Уточняется, что компания участвовала в строительстве медицинских центров ведомства, где занимались лечением пациентов с COVID-19 в 2020 году.
Оказалось, что «Олимпситистрой» был частым фигурантом различных судебных разбирательств. Компания подавала иски к партнёрам за то, что те некачественно выполняли обязательства по договорам поставок, а также строительные работы. Всего ей удалось выиграть за год 111 млн рублей.
Кроме того, фирма построила жилые дома и школу. За что в 2023 году Фомин получил орден Дружбы от властей ДНР.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
Читайте также:
Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова
Суд наложил арест на активы и счета Иванова
Следствие проверит деятельность экс-жены арестованного Иванова
Оказалось, что «Олимпситистрой» был частым фигурантом различных судебных разбирательств. Компания подавала иски к партнёрам за то, что те некачественно выполняли обязательства по договорам поставок, а также строительные работы. Всего ей удалось выиграть за год 111 млн рублей.
Кроме того, фирма построила жилые дома и школу. За что в 2023 году Фомин получил орден Дружбы от властей ДНР.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
Читайте также:
Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова
Суд наложил арест на активы и счета Иванова
Следствие проверит деятельность экс-жены арестованного Иванова
Элина Позднякова