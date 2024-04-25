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Следствие проверит деятельность экс-жены арестованного Иванова

«Лента.ру»: Бывшую жену задержанного Иванова проверят силовые структуры
25 апреля 2024, 04:38
Фото: istock / ???? ??????

Фото: istock / ???? ??????

Бывшую жену замминистра обороны России Тимура Иванова, Светлану Захарову, а также других его родственников проверят правоохранительные органы. Об этом информирует «Лента.ру».
По данным силовых структур, есть подозрение, что экс-супруга помогала оформлять госконтракты, а их развод мог быть просто формальностью.

Светлана Иванова является владелицей компании, которая занимается производством ламп, трубок и других электронных устройств, у нее также есть доля в рекламной фирме.



Согласно последней опубликованной декларации, Захарова зарабатывала 55 миллионов рублей в год. Стоит отметить, что Захарова — гражданка Израиля, что позволяет ей беспрепятственно перемещаться по миру в условиях санкций против России.

Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Он обвиняется в получении взятки особо крупного размера по статье 290 УК РФ.

До этого сообщалось, что эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 миллиарда рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Принуждаемый к жесткому сексу любовницей-начальницей юноша обратился за помощью
25 апреля 2024, 04:11

Фото: istock / stefanamer

Молодой человек рассказал, что его избранница после успешного построения карьеры начала себя вести с ним как начальница, в том числе и в постели. На принуждение к жесткому сексу он пожаловался эксперту по отношениям Джейн О'Горман, чей совет публикует Daily Star.
Обратившийся за советом мужчина рассказал, что его 28-летняя возлюбленная начала вести себя высокомерно, называя партнера слишком мягким и ванильным.

«Проблема в том, что она весь день проводит в офисе и думает, что может прийти домой и продолжить работу. Мне надоело, что со мной обращаются, будто я наемный сотрудник, как в постели, так и вне ее», — посетовал он.
Парень отметил, что партнерша предпочитает жесткий секс, с помощью которого она снимает накопленный за день стресс.

«Мне, кроме секса, нужна любовь и привязанность. Что мне делать в такой ситуации?» — спросил мужчина.
О'Горман ответила, что успехи на работе не позволяют девушке вести себя с партнером как с мебелью. Если она решила идти по жизни с мужчиной, то должна проявлять доброту и уважение.

«Ее нужно поставить на место. Необходимо сказать, чтобы она успокоилась и перестала затевать игры, которые вам не по душе. Посмотрите ей в глаза и объясните, что вам надоело, когда вас пинают», — порекомендовала эксперт.
Специалистка заверила, что женщина будет больше уважать партнера, если поймет, что он может отстаивать свои личные границы.

О'Горман призвала выбрать момент, когда партнерша будет спокойна, и объяснить, что вы не желает продолжать выстраивать отношения в таком «агрессивном» формате, а нуждаетесь в заботе.

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Стало известно, как банки могут помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит
Аналитик Солдатенкова пояснила, как защититься при выдаче кредитов пенсионерам
25 апреля 2024, 03:22

Фото: istock / fizkes

Отказать пенсионерам в выдаче быстрого кредита банки не могут, даже в случае возможного мошенничества. Но существует ряд способов, с помощью которых можно избежать обмана. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с «Прайм».
Эксперт напомнила, что законодательно выдача таких кредитов не ограничена, к тому же многие банки считают пожилых людей крайне выгодными заемщиками.

«Но с 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников», — отметила Солдатенкова.
В настоящие время есть два пути контроля выдачи таких кредитов — в первую очередь, необходимо повышать финансовую грамотность граждан, проводить образовательные передачи по основным медиа-каналам и раздавать рекламные материалы.

Пенсионеров необходимо предупреждать о риске попасться на крючок злоумышленников и потерять всё, еще и залезть в долги.

Также необходимо осуществлять проверку со стороны банков — в случае подозрений сотрудник должен позвонить и уточнить, только ли человек желает оформить кредит.

Ряд финансовых организаций уже проводит такие проверки касательно перевода денег, их следует распространить и на попытки оформления займов, подытожила аналитик.

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#проверка
#эксперт
#банки
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#человек
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В МИД объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику давлением США
Рябков объяснил недопуск граждан РФ на рейсы из Турции в Мексику давлением США
25 апреля 2024, 03:07

Фото: istock / Aviator70

Граждан России не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.
«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», — пояснил Рябков.
Дипломат подчеркнул, что похожие трудности возникают и во время поездок в другие латиноамериканские государства. Он добавил, что эта проблема обсуждается, работа над урегулированием идет.

Рябков также обратил внимание, что есть ряд вопросов, которые требуют быстрого решения, и выразил надежду на дружественные отношения между Москвой и Анкарой.

До этого в Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#турция
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Во Франции уничтожили два миллиона бутылок воды из-за следов фекалий
Во Франции уничтожили два миллиона бутылок воды Perrier из-за фекальных бактерий
25 апреля 2024, 02:33

Фото: istock / yanik88

Компания Nestlé сообщила об уничтожении как минимум двух миллионов бутылок воды известной марки Perrier после обнаружения бактерий «фекального происхождения» в одной из скважин в департаменте Гар на юге Франции. Об этом информирует издание Le Monde.
Корпорация отмечает «точечные микробиологические отклонения», которые возникли после сильных дождей.

Nestlé сообщила, что вода в остальных бутылках, которые поступили на рынок, «безопасна для употребления». Детальнее о загрязнении сообщил в своем указе префект Гара, который немедленно запретил использовать воды одного из семи источников в коммуне Вергез, где находится завод Perrier.

«С 10 марта 2024 года и в течение нескольких дней имел место эпизод загрязнения микроорганизмами фекального происхождения (колиморфные бактерии, кишечная палочка), а также микроорганизмами вида Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка — прим. ред). [Попадание их в бутилированную воду] может представлять угрозу для здоровья потребителей», — сообщается в докладе.
Ранее сообщалось, что Франция предложила Евросоюзу ввести новые санкции против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вода
#рынок
#завод
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Хуситы атаковали эсминец США и два коммерческих судна
Хуситы обстреляли эсминец США и два контейнеровоза в Аденском заливе
25 апреля 2024, 01:17

Фото: istock / 3DSculptor

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали эсминец Военно-морских сил США. Также целью ударов стали коммерческие суда Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат Соединенным Штатам и Израилю. Об этом информирует телеканал Al Masirah.
«Нанесен удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе. <…> В то же время военно-воздушные силы провели еще две военные операции с использованием большого количества беспилотников, целью которых стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz», — сообщил представитель хуситов.
Хуситы обстреливают американские и британские корабли с ноября 2023 года. Атаки наносят также на суда, которые по мнению группировки могут быть связаны с Израилем. Движение сочло это ответом на «агрессию» Израиля и США в Газе.

Об ударе на суда Британии, США и Израиля в Красном море также сообщалось в начале апреля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Правозащитник рассказал о моральном состоянии арестованного замминистра обороны
ОНК: арестованный Иванов оценил свое моральное состояние как стабильное
25 апреля 2024, 01:02

Фото: istock / SCM Jeans

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов оценивает свое моральное состояние как стабильное. Об этом рассказал член ОНК Москвы Дамир Енаев в разговоре с РИА Новости.
«Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — заявил собеседник издания.
В настоящее время замминистра находится в камере Следственного изолятора «Лефортово» в Москве.

Свою вину Иванов не признаёт. Еще одним фигурантом дела стал Сергей Бородин, его также арестовали. По данным следствия, они вступили в преступный сговор. Теперь им грозит до 15 лет тюремного заключения.

До этого стало известно, что эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стала известна сумма вменяемой замминистру обороны Иванову взятки
ТАСС: Эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей
24 апреля 2024, 23:32

Фото: РИА Новости / Надежда Чичерова

Сумма взятки, полученная с помощью различных услуг заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, может превышать 1 миллиард рублей. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в эту сумму входят материальные блага, а также услуги крупных подрядчиков.

По данным следствия, Иванов регулярно обеспечивал получение выгодных подрядов, а предприниматели за них оказывали ему разнообразные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему самых разных вещей.

«Таким образом, стоимость этих услуг более 1 миллиарда рублей», — проинформировал источник.
Собеседник издания отметил, что в дальнейшем будет проведена экспертиза.

Иванова задержали вечером 23 апреля на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны.

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#уголовное дело
#ук
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#следствие
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#рф
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Шойгу отстранил задержанного Иванова от должности замминистра обороны
ТАСС: Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны
24 апреля 2024, 22:56

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от занимаемой должности заместителя министра. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.
Известно, что сейчас Иванов находится под стражей в московском «Лефортово».

«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — заявил собеседник издания.
Вечером 23 апреля Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее Шойгу проверил ход модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Снотворное не поможет»: сомнолог рассказал, что делать при ночном пробуждении
Сомнолог Ковальзон объяснил, из-за чего люди просыпаются среди ночи и что с этим делать
24 апреля 2024, 22:50

Фото: iStock/eugenekeebler

Сомнолог Владимир Ковальзон в интервью Общественной Службе Новостей рассказал о причинах ночного пробуждения и как с ним бороться.
По его словам, ночные пробуждения не представляют опасности. Самое страшное, что может быть — испуг человека и последующие навязчивые мысли, что это разрушает психику.

«Снотворное тут точно не поможет. Среди ночи его пить нельзя. Если это случилось, попробуйте почитать книжку, отвлечься, походить и сон сам придет», — сказал специалист.

Как отметил сомнолог, чаще всего подобные «подрывы» могут быть связаны с пересыпом. И в основном случаются у пожилых людей. Они просыпаются в 4 утра и не понимают, что выспались.

«Контролировать питание, чтобы не переедать, нельзя полнеть, есть сладкое, жирное. Ложитесь позже, вставайте раньше, придумывайте какие-то занятия», — отметил он.
У молодёжи ночные пробуждения могут возникнуть из-за «реактивных состояний». То есть человек плохо спит в силу каких-то эмоциональных переживаний. Это можно исправить принятием щадящих успокоительных.

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