Следствие проверит деятельность экс-жены арестованного Иванова

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Бывшую жену замминистра обороны России Тимура Иванова, Светлану Захарову, а также других его родственников проверят правоохранительные органы. Об этом информирует «Лента.ру».
По данным силовых структур, есть подозрение, что экс-супруга помогала оформлять госконтракты, а их развод мог быть просто формальностью.
Светлана Иванова является владелицей компании, которая занимается производством ламп, трубок и других электронных устройств, у нее также есть доля в рекламной фирме.
Согласно последней опубликованной декларации, Захарова зарабатывала 55 миллионов рублей в год. Стоит отметить, что Захарова — гражданка Израиля, что позволяет ей беспрепятственно перемещаться по миру в условиях санкций против России.
Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Он обвиняется в получении взятки особо крупного размера по статье 290 УК РФ.
До этого сообщалось, что эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 миллиарда рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Светлана Иванова является владелицей компании, которая занимается производством ламп, трубок и других электронных устройств, у нее также есть доля в рекламной фирме.
Согласно последней опубликованной декларации, Захарова зарабатывала 55 миллионов рублей в год. Стоит отметить, что Захарова — гражданка Израиля, что позволяет ей беспрепятственно перемещаться по миру в условиях санкций против России.
Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Он обвиняется в получении взятки особо крупного размера по статье 290 УК РФ.
До этого сообщалось, что эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 миллиарда рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак