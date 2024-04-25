Суд наложил арест на активы и счета Иванова

Фото: РИА Новости / Кирилл Брага
Суд в Москве арестовал активы, счета и имущество заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Сейчас он находится в московском СИЗО по подозрению в получении взятки. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания сообщил, что всё зарегистрированное на него, его супругу, бывших жен и пятерых детей, включая приемных, было арестовано судом Москвы. Это было сделано с целью обеспечения безопасности в случае признания Иванова впоследствии виновным.
Следственный комитет РФ 23 апреля сообщил, что российского замминистра обороны Тимура Иванова задержали на рабочем месте. Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса Российской Федерации.
По предварительным данным, эквивалент вменяемой Иванову взятки может превышать 1 миллиард рублей.
До этого сообщалось, что следствие проверит деятельность бывшей супруги Иванова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Следственный комитет РФ 23 апреля сообщил, что российского замминистра обороны Тимура Иванова задержали на рабочем месте. Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса Российской Федерации.
По предварительным данным, эквивалент вменяемой Иванову взятки может превышать 1 миллиард рублей.
До этого сообщалось, что следствие проверит деятельность бывшей супруги Иванова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак