Появились подробности о выжившей после смертной казни американке
Американка Криста Пайк, выжившая после попытки смертельной казни, начала говорить полными предложениями и самостоятельно ходить. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на ее адвоката.
Со слов защиты, состояние женщины постепенно стабилизируется, однако для окончательной оценки последствий введения препаратов медикам потребуется как минимум месяц. Инцидент произошел 30 сентября в тюрьме города Нэшвилл в штате Теннесси. Пайк, приговоренную к высшей мере за убийство одноклассницы в 1995 году, дважды ввели смертельную инъекцию, однако она выжила. Еще до процедуры адвокаты предупреждали, что у их подзащитной диагностирован тромбоцитоз.
Пайк могла стать первой женщиной, казненной в Теннесси за последние 200 лет. Когда процедура сорвалась, губернатор штата Билл Ли поручил провести масштабное независимое расследование. На фоне разразившегося скандала руководитель пенитенциарной службы региона заявил об отставке.
Уточняется, что до конца 2026-го в Теннесси приостановили все казни: случай с Пайк оказался уже вторым проблемным исполнением приговора в штате за этот год.
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