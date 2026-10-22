Появились подробности о выжившей после смертной казни американке

22 октября 2026, 10:57

Выжившая после смертной казни американка Криста Пайк начала ходить и говорить

Фото: iStock/Rawf8

Американка Криста Пайк, выжившая после попытки смертельной казни, начала говорить полными предложениями и самостоятельно ходить. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на ее адвоката.