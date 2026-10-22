Школьница столкнула полуторагодовалую соседку в вентиляционную шахту дома

22 октября 2026, 09:08

В Индии 10-летняя девочка столкнула полуторагодовалую соседку в шахту дома

Фото: iStock/undefined undefined

Десятилетняя девочка скинула полуторагодовалую соседку в вентиляционную шахту многоэтажного дома в индийском Мумбаи. Об этом пишет газета The Indian Express.