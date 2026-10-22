Школьница столкнула полуторагодовалую соседку в вентиляционную шахту дома
Десятилетняя девочка скинула полуторагодовалую соседку в вентиляционную шахту многоэтажного дома в индийском Мумбаи. Об этом пишет газета The Indian Express.
Трагедия произошла 14 октября на территории жилого комплекса, расположенного в районе Горегаон на востоке города. Тело малышки нашли в нижней части шахты.
Сначала полиция рассматривала произошедшее как несчастный случай. Однако при просмотре записей с камер видеонаблюдения следователи нашли обстоятельства, указывающие на возможное умышленное причинение смерти. На кадрах видно, как школьница подводит ребенка к открытой шахте на шестом этаже и сталкивает его вниз.
После этого правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. В связи с возрастом предполагаемой виновницы его рассматривают с учетом специальных норм местного законодательства о несовершеннолетних. Сейчас возможный мотив юной преступницы выясняется.
Ранее сообщалось, что в Индии группа мужчин изнасиловала женщину и ограбила ее мужа.
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