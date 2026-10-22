Достижения.рф

Женщине потребовалась пересадка кожи из-за народного способа борьбы с менструальной болью

Mirror: британка перенесла пересадку кожи из-за взрыва грелки в области паха
Фото: iStock/eternalcreative

30-летняя жительница Великобритании Меган Шэннон получила сильные ожоги паха после того, как решила избавиться от менструальных спазмов с помощью грелки с кипятком. Ее слова приводит издание Mirror.



Британка рассказала, что все произошло в июне 2025 года. Во время менструации она намотала длинную грелку с кипятком вокруг живота, как шарф, и легла смотреть телевизор. Спустя десять минут девушка услышала хлопок и почувствовала, как горячая вода стекает по ее животу, ногам, паху и бедрам.

«Это была самая сильная физическая боль, которую я когда-либо испытывала, все равно, что несколько раз сдирать кожу с одного и того же места», — описала свои ощущения она.
Девушка сразу же приняла холодный душ. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи отметили, что охлаждение помогло избежать ожогов третьей степени. После стабилизации состояния пациентке предстояла пересадка кожи и длительная реабилитация. По словам британки, на то, чтобы начать снова комфортно ходить, ей потребовались недели, и все это время она не могла носить нижнее белье.

После произошедшего пациентка решила больше никогда не пользоваться грелками с кипятком. Врачи порекомендовали ей вместо них применять грелки-мешочки с зерном, которые можно разогреть в микроволновой печи.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0