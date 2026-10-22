Женщине потребовалась пересадка кожи из-за народного способа борьбы с менструальной болью

22 октября 2026, 10:33

Mirror: британка перенесла пересадку кожи из-за взрыва грелки в области паха

Фото: iStock/eternalcreative

30-летняя жительница Великобритании Меган Шэннон получила сильные ожоги паха после того, как решила избавиться от менструальных спазмов с помощью грелки с кипятком. Ее слова приводит издание Mirror.





Британка рассказала, что все произошло в июне 2025 года. Во время менструации она намотала длинную грелку с кипятком вокруг живота, как шарф, и легла смотреть телевизор. Спустя десять минут девушка услышала хлопок и почувствовала, как горячая вода стекает по ее животу, ногам, паху и бедрам.

«Это была самая сильная физическая боль, которую я когда-либо испытывала, все равно, что несколько раз сдирать кожу с одного и того же места», — описала свои ощущения она.