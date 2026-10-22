Женщине потребовалась пересадка кожи из-за народного способа борьбы с менструальной болью
Mirror: британка перенесла пересадку кожи из-за взрыва грелки в области паха
30-летняя жительница Великобритании Меган Шэннон получила сильные ожоги паха после того, как решила избавиться от менструальных спазмов с помощью грелки с кипятком. Ее слова приводит издание Mirror.
Британка рассказала, что все произошло в июне 2025 года. Во время менструации она намотала длинную грелку с кипятком вокруг живота, как шарф, и легла смотреть телевизор. Спустя десять минут девушка услышала хлопок и почувствовала, как горячая вода стекает по ее животу, ногам, паху и бедрам.
«Это была самая сильная физическая боль, которую я когда-либо испытывала, все равно, что несколько раз сдирать кожу с одного и того же места», — описала свои ощущения она.Девушка сразу же приняла холодный душ. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи отметили, что охлаждение помогло избежать ожогов третьей степени. После стабилизации состояния пациентке предстояла пересадка кожи и длительная реабилитация. По словам британки, на то, чтобы начать снова комфортно ходить, ей потребовались недели, и все это время она не могла носить нижнее белье.
После произошедшего пациентка решила больше никогда не пользоваться грелками с кипятком. Врачи порекомендовали ей вместо них применять грелки-мешочки с зерном, которые можно разогреть в микроволновой печи.