Названы виновники массовой гибели детенышей китов
С июня в водах Аргентины погибли более 300 детенышей южного гладкого кита. Об этом сообщает издание Live Science.
Исследовательница из Центра изучения морских систем (CESIMAR) Карла Фиорито заявила, что причиной смерти животных стала кожная инфекция. По ее словам, в их тушах нашли возбудитель — бактерию Erysipelothrix rhusiopathiae. У гладких китов она встречалась еще в 2013 году, а сейчас ученые выясняют, что привело к массовому заражению.
Специалист предполагает, что в трагедии виноваты доминиканские чайки. В последние годы их численность выросла из-за высокой доступности пищи. Птицы часто нападают на китов и клюют их спины, перенося бактерию от зараженной особи к здоровой. Бактерия вызывает заболевание, известное как эризипелоид или болезнь Розенбаха. В тяжелой форме инфекция распространяется по крови, поражает жизненно важные органы и может привести к гибели. Детеныши особенно уязвимы из-за неокрепшего иммунитета, к тому же они дольше находятся на поверхности и становятся легкой мишенью для птиц.
Среди других возможных причин эксперты называют изменения температуры, солености и кислотности воды, которые способствуют распространению инфекции. Они также не исключают появление более опасного штамма бактерии. Пока исследование продолжается, Фиорито напоминает: Erysipelothrix rhusiopathiae опасна и для людей. Заразиться можно при контакте с тушей кита и даже через морскую воду.
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