Названы виновники массовой гибели детенышей китов

22 октября 2026, 09:45

В Аргентине смерть 300 детенышей гладкого кита связали с зараженными чайками

Фото: iStock/USO

С июня в водах Аргентины погибли более 300 детенышей южного гладкого кита. Об этом сообщает издание Live Science.