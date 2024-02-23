Появились подробности уничтожения первой машины ВСУ на шасси танка M1 Abrams

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Инженерная машина M1150 Assault Breacher Вооруженных сил Украины была уничтожена под Авдеевкой на прошлой неделе. Об этом 23 февраля сообщил журналист Forbes Дэвида Экса.
Согласно его данным, данная машина, построенная на базе танка M1 Abrams, принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая считается одной из наиболее боеспособных в украинской армии.
Вероятнее всего, машина попала на минное поле и была уничтожена российской артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.
По словам Экса, за последние два года украинские воинские подразделения потеряли более сотни инженерных машин западного производства. Потеря M1150 Assault Breacher особенно болезненна, отмечает эксперт.
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Вероятнее всего, машина попала на минное поле и была уничтожена российской артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.
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Артем Кузьмин