В США воздержались от комментирования сообщений о пропавших в Авдеевке военных ВСУ

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Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась давать комментарии сообщениям о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отвода войск из Авдеевки, сообщает информационное агентство ТАСС.
По ее словам, Соединенные Штаты пока не оценили ситуацию. Она посоветовал журналистам обратиться за комментариями по этому вопросу к украинской стороне.
Ранее Сингх утверждала, что ВСУ добивается успехов в восточных и южных частях Украины.
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По ее словам, Соединенные Штаты пока не оценили ситуацию. Она посоветовал журналистам обратиться за комментариями по этому вопросу к украинской стороне.
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Александр Климов