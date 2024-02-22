Российские десантники выбивают части ВСУ с позиций на Запорожском направлении

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Бойцы ВДВ России успешно выбивают боевиков ВСУ с их позиций на Запорожском направлении. Об этом рассказал командир танкового экипажа с позывным Спартак.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости российский боец отметил, что в целом ситуация на этом участке линии боевого соприкосновения спокойная. Под давлением войск ВС РФ противник постепенно отступает с занимаемых рубежей.
Спартак также добавил, что разведчики с помощью беспилотников вычисляют огневые точки неприятеля и места скопления боевиков ВСУ, а танкисты затем выдвигаются на боевые позиции для стрельбы. Огонь ведётся с расстояния около десяти километров, уточнил десантник. Инициатива на Запорожском направлении находится в руках российских военных, заключил боец.
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«Положение сложное, но, как говорят у нас в армии, контролируемое», — сказал солдат.
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Александр Бойцов