Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские десантники выбивают части ВСУ с позиций на Запорожском направлении

Российские десантники выбивают части ВСУ с позиций на Запорожском направлении

22 февраля 2024, 08:59
Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Бойцы ВДВ России успешно выбивают боевиков ВСУ с их позиций на Запорожском направлении. Об этом рассказал командир танкового экипажа с позывным Спартак.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости российский боец отметил, что в целом ситуация на этом участке линии боевого соприкосновения спокойная. Под давлением войск ВС РФ противник постепенно отступает с занимаемых рубежей.

«Положение сложное, но, как говорят у нас в армии, контролируемое», — сказал солдат.


Спартак также добавил, что разведчики с помощью беспилотников вычисляют огневые точки неприятеля и места скопления боевиков ВСУ, а танкисты затем выдвигаются на боевые позиции для стрельбы. Огонь ведётся с расстояния около десяти километров, уточнил десантник. Инициатива на Запорожском направлении находится в руках российских военных, заключил боец.

Читайте также:

Марочко: ВСУ обстреляли своих солдат, отступающих у Кременной

Су-25 поразили «опорники» ВСУ на Краснолиманском направлении

Украинская журналистка испугалась, что ВСУ окажутся в «клещах» в Угледаре
#спартак
#всу
#вс рф
#солдат
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: ВСУ обстреляли своих солдат, отступающих у Кременной
22 февраля 2024, 08:23

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские войска расстреляли своих же солдат, отступающих на сватовско-кременском участке, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта с нашими войсками в районе Торского, украинские боевики (до взвода) покинули свои позиции и попытались отступить на второстепенные позиции», — рассказал Марочко.

По его словам, в момент отступления с украинским позиций открыли плотный стрелковый огонь по своим же солдатам. Отступающие открыли по своим позициям ответный огонь, в ответ на это по ним стали бить из миномётов.

Марочко заявил, что в результате этой перестрелки погибли порядка десяти украинских военных.

Читайте также:

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников

В Минобороны подтвердили службу наемных солдат в рядах украинской армии

The Guardian: ВСУ ограничили стрельбу до 10 выстрелов в день из-за нехватки боеприпасов
#всу
#вс рф
#сво
#андрей марочко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведчук назвал условие для переворота на Украине
Медведчук: переворот на Украине возможен, если его устроят военнослужащие
22 февраля 2024, 08:07

Фото: istock / YakubovAlim

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в разговоре с РИА Новости заявил, что переворот на Украине возможен в случае проведения его военнослужащими.

«Те, которые воевали и сегодня не находятся в рядах вооруженных сил Украины, те, которые получили ранения и сейчас вернулись в мирную жизнь», – заявил Медведчук.
Политик обратил внимание, что повторить майдан не выйдет, поскольку он финансировался Западом, а в этот раз такого уже не будет.

Он также добавил, что военные, тем временем, как раз выражают недовольство всем, в том числе медицинским обслуживанием и лечением.

Ранее сообщалось, что вВСУ установили лимит выстрелов из-за дефицита боеприпасов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Су-25 поразили «опорники» ВСУ на Краснолиманском направлении

В Германии подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников
В США предупредили, что оружие ВСУ рискует попасть на черный рынок

#военные
#жизнь
#украина
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников
В бундестаге ФРГ подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников
22 февраля 2024, 06:48

Фото: iStock/Olena_Z

Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности передачи украинских мужчин призывного возраста в Киев. Это стало известно из парламентского запроса, направленного депутатом в немецкий кабмин, пишет «Лента.ру».
«Существуют ли какие-либо препятствия, по мнению федерального правительства, для передачи Украине украинских мужчин призывного возраста, которые прибыли в Федеративную Республику Германия после начала войны на Украине, и исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем?» — спросила фон Шторх.
На данный вопрос парламентария ответил парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер. Он пояснил, что правовая основа для таких решений заключается в Европейской конвенции о выдаче и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Штрассер также подчеркнул необходимость учитывать решение Федерального суда Германии, согласно которому основное право на отказ от военной службы с оружием является основанием для недопустимости экстрадиции, если это приведет к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу.

Читайте также:

В Раде рассказали об отправке ограниченно годных призывников в штурмовики

Вслед за Авдеевкой Украина может потерять и другие территории

Украина опасается конкуренции за помощь от США
#сша
#помощь
#правительство
#украина
#германия
#фрг
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны показали места самых жестких боев в Авдеевке
Минобороны: наиболее ожесточенные бои в Авдеевке проходили в районе ЖД-вокзала
22 февраля 2024, 06:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские солдаты из мотострелковой бригады Центрального военного округа вели наиболее ожесточенные бои с украинскими силами в районе железнодорожного вокзала в Авдеевке, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны.
При продвижении от центра города вооруженные силы РФ сталкивались с сопротивлением противника сразу с нескольких направлений.

«55-я гвардейская бригада имела задачу проникнуть вглубь и продвигаться к центру города. Штурмовые группы осуществляли наступление с различных направлений. Почти в каждом доме были обнаружены огневые точки противника», — сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство также отметило, что украинская техника была скрыта среди зданий почти по всему городу. Вооруженные силы Украины также использовали подвальные помещения жилых домов в качестве складов, где хранились минометные мины, гранатометы и другое западное вооружение. Эти находки подтверждают участие иностранных наемников на стороне украинских сил в боях за Авдеевку, подчеркнули в Минобороны РФ.

Читайте также:

Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ

Кадыров: Авдеевка — ещё один шаг к победе России

В США заявили, что Авдеевка вскоре может перейти под контроль ВС РФ
#сша
#минобороны рф
#техника
#контроль
#вооружение
#вооружённые силы рф
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны подтвердили службу наемных солдат в рядах украинской армии
МО: в Авдееве обнаружили улики, подтверждающие участие наемников США и ЕС в ВСУ
22 февраля 2024, 05:57

Фото: iStock/breakermaximus

Улики, обнаруженные российскими войсками в городе Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР), доказывают участие наемников из США, Канады и стран Европейского союза в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Министерства обороны России.
По данным военной группы «Центр», бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время бегства оставили большое количество улик, доказывающих участие наемников из США, Канады и стран ЕС в украинских военных подразделениях.

Техника и оружие, спрятанные в жилых кварталах, были в основном иностранного происхождения, рассказали бойцы.

Читайте также:

Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ

Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале

В Пентагоне заявили, что Авдеевка является предвестником новых поражений ВСУ
#сша
#украина
#сво
#военные
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Су-25 поразили «опорники» ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские Су-25 поразили «опорники» ВСУ на Краснолиманском направлении
22 февраля 2024, 05:31

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили в четверг, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы Вооруженных Сил Украины на краснолиманском направлении.
В сообщении говорится, что экипажи штурмовиков использовали неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-13 и выполнили кабрирование на предельно низкой высоте в 25 метров. По данным передового авиационного наводчика (ПАН), все цели были успешно поражены.

Полет прошел в обычном режиме. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей (ЛТЦ) и вернулись на базу.

Читайте также:

Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ — МО РФ

Американский военный объяснил, чем их истребитель хуже российского

Yonhap: Американский истребитель F-16 потерпел катастрофу в Жёлтом море
#мо
#море
#всу
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США предупредили, что оружие ВСУ рискует попасть на черный рынок
Центр Стимсона: отправленные Украине боеприпасы рискуют оказаться на черном рынке
22 февраля 2024, 02:29

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Сотни тысяч артиллерийских снарядов, включая кассетные боеприпасы, переданные Киеву, рискуют оказаться на черном рынке. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра Стимсона, сообщает РИА Новости.
По словам специалистов, на Украине находятся тонны неразорвавшихся боеприпасов.

«Они могут быть легко перепрофилированы для непредусмотренного использования противозаконными элементами», – уведомили в центре.

Между тем, оружие, поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеет большой срок годности, который может значительно превысить продолжительность текущего конфликта.

Авторы доклада подчеркнули, что «существуют множество примеров» резкого увеличения потока нелегального оружия после окончания военных действий.

Читайте также:

Украина первой в мире получила новейшие американские боеприпасы GLSDB

NYT: США вскоре прекратят поставки на Украину ракет для ЗРК Patriot

Немецкая оппозиция заявила о намерении прекратить поставки вооружения на Украину
#сша
#украина
#поставки
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине допустили серию отступлений
Бывший депутат Рады Килинкаров: в ближайшее время грядет серия отступлений ВСУ
22 февраля 2024, 01:38

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Президент Украины Владимир Зеленский взял под контроль армию и принимает решения, руководствуясь политическими мотивами, а не военной ситуацией, поэтому в будущем украинские войска будут часто отступать, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины и политолог Спиридон Килинкаров в беседе с «URA.RU».
«Авдеевка – не последнее поражение. Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего», – отметил Спиридон Килинкаров.

По мнению бывшего депутата Рады, политики, политики непосредственно входят в поле военных действий и сами управляют всем процессом.

«Это ничем хорошим закончиться не может, потому что, во-первых, они не специалисты в военном деле, а во-вторых, у них всегда будет доминировать политическая составляющая над военной», – заявил он.
Политолог добавил, что Зеленский проигнорирует предложение военных, так как политическое руководство абсолютно доминирует над военным.

«Все делается только по политическим мотивам, которые нужны Зеленскому. Как вы сами понимаете, все это достигается ценой жизней украинских солдат», – сказал он.

Читайте также:

Зеленский пожаловался на тяжелую ситуацию на одном из направлений СВО

Зеленский заявил о превосходстве российских войск над ВСУ

Зеленский запутался в своих словах о том, победит ли Украина
#владимир зеленский
#украина
#конфликт
#россия
#сво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России заявили, что отступление ВСУ из Авдеевки было плохо организовано
WP: отступление украинских сил из Авдеевки было плохо организовано
22 февраля 2024, 00:57

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было организовано неудачно, пишет The Washington Post (WP). Часть военнослужащих не успела покинуть город до того, как он перешел под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.
Источники, опрошенные WP, утверждают, что десятки бойцов украинских Вооруженных сил застряли в российском тылу. По некоторым данным, их количество может достигать 1000 человек, но американские чиновники считают эту информацию преувеличенной. Согласно другим данным, от 25 до 100 украинцев оказались в плену.

Представитель 110-й бригады Украины сообщил, что действия российских вооруженных сил препятствовали эвакуации тяжелораненых и погибших среди украинских военнослужащих. Он также отметил, что военнослужащие этой бригады были измотаны из-за отсутствия ротации в течение почти двух лет.

Командир взвода из 53-й бригады рассказал, что его батальон успел покинуть Авдеевку, но другие оказались «застрявшими» после вторжения российских войск. Он отметил плохую организацию отступления и добавил, что потеря города негативно повлияла на мораль его солдат.

Командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады назвал бои в Авдеевке, вероятно, самыми тяжелыми за все время конфликта. Он сообщил, что его подчиненные не спали девять дней.
Город Авдеевка находится менее чем в 10 км к северу от Донецка.

В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины объявил о выводе войск из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодных позициях. Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранения жизней.

Читайте также:

На Украине статью NYT о числе пленных ВСУ в Авдеевке назвали пропагандой РФ

Сенатор Цеков: Запрос НАТО списка целей ВСУ в России – возмутительный факт

ВСУ перебрасывают подкрепление в районы Работина и Вербового
#ночь
#город
#человек
#чиновники
#нато
#владимир зеленский
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф