Появилось видео досмотра школьниц в Воронеже до трусов перед ЕГЭ

Фото: istockphoto/aprilsan
Появилось видео с камер наблюдения воронежской школы, где девушек заставляли снимать белье для прохода через рамку металлодетектора. Запись опубликована в телеграм-канале «Baza».
На кадрах видно, как к рамке металлодетектора подходит школьница, однако устройство срабатывает несколько раз подряд и по просьбе проверяющих, ученица выходит на улицу, где по ее утверждению, снимает нижнее белье, на котором были металлические украшения.
Вторая ученица рассказала, что ей также пришлось снять белье перед школой. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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