Появилось видео, как водитель такси принял роды у пассажирки прямо во время поездки

Фото: iStock/Yury Karamanenko
В Москве водитель такси принял роды у пассажирки прямо во время поездки. Женщина родила мальчика, пока машина стояла на светофоре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Водитель Яндекс Go Толиб Набиев из Таджикистана приехал на заказ к метро. Беременная женщина ехала с мужем, она села сзади, супруг спереди.
Однако за 700 метров до роддома женщина поняла, что рожает. Водитель не растерялся и вместе с мужем беременной помог принять роды, пока машина стояла на светофоре. Толиб довёз новорождённого и его родителей до роддома, где вызвал медиков.
По словам таксиста, он и роженица были спокойны, однако произошедшее шокировало супруга роженицы. Водитель надеется, что данный случай станет хорошим примером для других водителей в подобных ситуациях.
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Однако за 700 метров до роддома женщина поняла, что рожает. Водитель не растерялся и вместе с мужем беременной помог принять роды, пока машина стояла на светофоре. Толиб довёз новорождённого и его родителей до роддома, где вызвал медиков.
По словам таксиста, он и роженица были спокойны, однако произошедшее шокировало супруга роженицы. Водитель надеется, что данный случай станет хорошим примером для других водителей в подобных ситуациях.
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Екатерина Коршунова