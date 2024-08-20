Выплату на новорождённого в Подмосковье получили более 35,5 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более тридцати пяти с половиной тысяч родителей получили единовременную выплату на новорождённого в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Выплата составляет 20 тысяч рублей, при этом родители могут выбрать или деньги, или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».
В министерстве отметили, что выплата на новорождённого предоставляется из регионального бюджета, общий объём выделенных на это средств превысил 710 миллионов рублей.
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«Чаще всего семьи выбирают именно выплату, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша. С начала года свыше 35,5 тысяч родителей уже получили такую выплату», — отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что выплата на новорождённого предоставляется из регионального бюджета, общий объём выделенных на это средств превысил 710 миллионов рублей.
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Лев Каштанов