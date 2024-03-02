Указано неожиданное место запуска БПЛА, атаковавшего дом в Петербурге

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Сегодня, 2 марта, беспилотник врезался в жилой дом на Пискарёвском проспекте, что на северо-востоке Санкт-Петербурга. Политолог Вадим Сипров полагает, что дрон вполне могли запустить с территории одной из северных стран НАТО.
Такую мысль эксперта косвенно подтверждает необычная траектория полёта БПЛА, передаёт издание «Подмосковье сегодня». Очевидцы рассказывают, что он прилетел со стороны Ладожского озера. Как известно, Украина находится совсем в другой стороне. Немного смущает то, что, по мнению специалистов, дрон был кустарного производства, что наталкивает на мысли о диверсии.
Однако Сипров считает, что беспилотник вполне могли запустить с территории стран НАТО, например, Швеции, Финляндии или государств Прибалтики.
Предполагается, что целью атаки БПЛА могла быть нефтебаза «Ручьи», которая расположена всего в одном километре от дома, в который врезался дрон.
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Однако Сипров считает, что беспилотник вполне могли запустить с территории стран НАТО, например, Швеции, Финляндии или государств Прибалтики.
«Территория этих государств, а также более давних членов НАТО — например, Дании или Норвегии — вполне может использоваться в качестве базы для атак», — сказал политолог.
Предполагается, что целью атаки БПЛА могла быть нефтебаза «Ручьи», которая расположена всего в одном километре от дома, в который врезался дрон.
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Александр Бойцов