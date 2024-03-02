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Указано неожиданное место запуска БПЛА, атаковавшего дом в Петербурге

02 марта 2024, 19:44
Фото: istockphoto/Naypong

Фото: istockphoto/Naypong

Сегодня, 2 марта, беспилотник врезался в жилой дом на Пискарёвском проспекте, что на северо-востоке Санкт-Петербурга. Политолог Вадим Сипров полагает, что дрон вполне могли запустить с территории одной из северных стран НАТО.
Такую мысль эксперта косвенно подтверждает необычная траектория полёта БПЛА, передаёт издание «Подмосковье сегодня». Очевидцы рассказывают, что он прилетел со стороны Ладожского озера. Как известно, Украина находится совсем в другой стороне. Немного смущает то, что, по мнению специалистов, дрон был кустарного производства, что наталкивает на мысли о диверсии.

Однако Сипров считает, что беспилотник вполне могли запустить с территории стран НАТО, например, Швеции, Финляндии или государств Прибалтики.


«Территория этих государств, а также более давних членов НАТО — например, Дании или Норвегии — вполне может использоваться в качестве базы для атак», — сказал политолог.

Предполагается, что целью атаки БПЛА могла быть нефтебаза «Ручьи», которая расположена всего в одном километре от дома, в который врезался дрон.

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Появились подробности удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге

БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге
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#дома
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Российская полиция задержала украинца за убийство девушки в Орле 24 года назад
02 марта 2024, 19:10

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Российские правоохранители задержали украинского гражданина за убийство, совершённое 24 года назад на территории России. Все эти годы киевские власти отказывали в экстрадиции убийцы.
Поймать преступника смогли после вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации: убийца скрывался в Кременной, сообщает телеграм-канал SHOT. Поставить справедливую точку в таком долгом уголовном деле помогло налаженное взаимодействие орловских и луганских полицейских.

В далёком уже 2000 году 23-летняя жительница Орла по имени Елена ушла из своего дома и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что девушку убил 22-летний на тот момент гражданин Украины Сергей Ночевка. К тому времени он уже успел уехать на родину. В России ему заочно предъявили обвинение и арестовали. За прошедшие годы киевская Генпрокуратура многократно отказывала в выдаче подозреваемого аналогичному российскому ведомству.

Последние несколько лет Ночевка жил в Кременной (ЛНР). По просьбе орловских коллег луганские полицейские арестовали преступника, который жил по прежним украинским документам. 29 февраля он признался в убийстве девушки из-за банальной жажды наживы: он забрал у неё кошелёк и снял с тела золотые украшения. Ночевка заключён в СИЗО. Если суд сочтёт возможным не освобождать его от уголовной ответственности из-за истечения срока давности, то преступнику может грозить пожизненное заключение.

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Житель Бурятии во время застолья устроил пожар и убил двоих детей
02 марта 2024, 19:01

Фото: iStock/PamWalker68

В результате пожара в жилом доме в селе Поселье в Бурятии погибли двое детей, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, возгорание устроил отец несовершеннолетних.

Мужчина распивал спиртные напитки, в какой-то момент он облил помещение бензином и устроил поджог. Причины, по которым отец семейства так поступил не известны. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В результате пожара погибли двое детей, одному из которых было шесть лет. Супруга виновника доставлена в медицинское учреждение с сильными ожогами. Возбуждено уголовное дело.

Прежде иркутчанин отметил День рождения, устроив поджог автомобиля в обнажённом виде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе
Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе, к нему выехали спасатели
02 марта 2024, 18:41

Фото: istockphoto/molchanovdmitry

Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на высоте 5,5 тысяч метров на Эльбрусе, сообщили 2 марта в пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
По сообщению ведомства, в субботу в 16:40 по московскому времени поступила информация о происшествии на западном склоне горы. Альпинист, находившийся в составе группы из двух человек, обратился за помощью после получения травмы.

Для оказания помощи в высокогорном районе отправились 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники.

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ВСУ атаковали Петербург: куда направлялись дроны, сколько жертв и откуда были запущены БПЛА
Атака беспилотника в Санкт-Петербурге: что известно
02 марта 2024, 17:24

Фото: iStock/FelixRenaud

Начиненный взрывчаткой дрон врезался в жилой многоквартирный дом в Санкт-Петербурге. О том, что на самом деле было целью ВСУ, и какие еще города подверглись атаке, читайте в материале «Радио 1».

БПЛА попал в жилой дом в Петербурге


Взрыв в жилом доме Санкт-Петербурга произошел в 07:10 по мск 2 марта. Беспилотник, запущенный ВСУ, попал в дом, расположенный на Пискаревском проспекте. По информации портала «Mash», дрон переносил взрывчатку весом 3, 5 кг. БПЛА врезался между перекрытиями пятиэтажного жилого дома, выбив остекление и повредив балконы.

Вскоре появилась информация о повторной атаке ВСУ, но она не подтвердилась.

Сколько погибших после удара БПЛА в Петербурге


В результате удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Беглов. Более ста жителей многоэтажного дома были эвакуированы, их временно расселили в детском саду.

Куда целился беспилотник ВСУ в Петербурге


Вероятно, беспилотник направлялся к нефтебазе «Ручьи», которая находится на расстоянии километра от поврежденных домов. Кроме того, выяснилось, что летел дрон со стороны Ладожского озера. Очевидцы рассказали, что перед попаданием БПЛА в жилой дом, раздался громкий хлопок и на небе появилась вспышка.

Какие еще города России атаковали ВСУ


ВСУ также совершили попытку атаки Брянской области. Вражеский беспилотник был сбит системой ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня», — рассказал Гладков.

В Минобороны также сообщили об уничтожении дрона ВСУ над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

ВСУ сбросили дрон на сотрудников СК в Брянской области


Сотрудники СКР проводили следственные действия, когда их атаковал украинский БПЛА. Инцидент произошел в приграничной зоне Брянской области.Следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников контужены. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

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Житель Чебоксар задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней дочери
02 марта 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В Чувашии 36-летнего мужчину задержали правоохранители по подозрению в изнасиловании собственной дочери. В отношении педофила возбуждено два уголовных дела за преступления против своего ребёнка.
Как полагают следователи, мужчина насиловал девочку, которой сейчас 12 лет, в период с лета 2022 года по декабрь 2023 года, передаёт телеграм-канал «РЕН ТВ». Сейчас сотрудники регионального Следственного управления СК России продолжают сбор информации и выяснение деталей для закрепления доказательной базы и предъявления обвинения.

Правоохранители отмечают, что семья полная, считалась благополучной и никогда не состояла на учёте в полиции или социальных службах. Сам подозреваемый работал стропальщиком на заводе и никогда ранее не имел проблем с законом.

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Москвичка ударилась об лёд при катании на коньках и умерла
02 марта 2024, 15:23

Фото: iStock/vkovalcik

65-летняя жительница столицы во время катания на ледовом катке упала, ударилась и умерла. Об этом сообщает «ИА Регнум».
Трагедия произошла 26 февраля. Причиной смерти стала травма головы.

Прибывшие на место сотрудники полиции не выявили каких-либо признаков того, что к смерти женщины могли привести какие-либо нарушения. Сразу после падения женщина потеряла сознание, очевидцы выхвали скорую помощь. Скончалась пенсионерка в реанимации через несколько дней после падения.

Прежде сообщалось о фигуристке, которая в ходе выступления упала и ударилась об лед. Девушку госпитализировали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ сбросили БПЛА на следственную группу в Брянской области
В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал оперативников СК России
02 марта 2024, 15:04

Фото: iStock/Motortion

Группа следователей СКР в Брянской области пострадала из-за атаки украинского БПЛА, об этом сообщает Следственное управление по региону.
Четыре человека пострадали, двое получили осколочные ранения.


«Следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации» — сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Богомаз.

Прежде ВСУ атаковали жилой дом в Санкт-Петербурге. Дрон врезался в жилой дом, в результате чего в квартирах были выбиты стекла и покорёжены балконы. Жители были эвакуированы. Подробнее о том, откуда был запущен беспилотник, и что удалось установить правоохранителям, читайте в материале «Радио 1».

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Жителей пострадавшего при ЧП в Петербурге дома разместили в детском саду
Жильцов дома, пострадавшего от ЧП с дроном в Петербурге, разместили в детсаду
02 марта 2024, 14:35

Фото: iStock/DarthArt

После чрезвычайной ситуации в Красногвардейском районе Петербурга жильцы поврежденных квартир временно размещены в детском саду, где им предоставляется всесторонняя поддержка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова.
«Жители пока размещены в детском саду, им обеспечено питание, а также предоставлены услуги психологов, социальных работников и врачей», — отметили в пресс-службе.
Утром 2 марта стало известно о том, что в Санкт-Петербурге дрон столкнулся с жилым пятиэтажным домом. СМИ сообщают, что на беспилотнике было обнаружено около 3,5 кг взрывчатки, и он мог направляться к соседней нефтебазе «Ручьи».

В результате взрыва пострадали два здания, и были повреждены балконы и окна. Губернатор города Александр Беглов прокомментировал ситуацию, отметив, что это первый случай столкновения дрона с жилым домом в Петербурге. Первый же инцидент с беспилотником произошел менее двух месяцев назад.

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Житель Омска задержан за приставания в поезде к спящей 14-летней девочке
02 марта 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Serjio74

Жителя Омска задержали за сексуальные домогательства к 14-летней девочке. Это произошло в поезде, в котором девочка ехала из Нижнего Новгорода.
Школьница мирно спала, когда её увидел 42-летний пассажир соседнего вагона. Он залез спящей девочке под футболку и начал трогать её за грудь, сообщает телеграм-канал Mash Siberia. От прикосновений та проснулась и спросила извращенца: «Что вы делаете?». После этого мужчина поспешно удалился. Перепуганная девочка тут же рассказала о случившемся проводнице и сопровождавшим поезд полицейским.

Любителя молодого тела быстро нашли. Им оказался житель города Омска, ехавший в соседнем вагоне. Он простодушно рассказал правоохранителям, что увидел большую грудь и не смог удержаться, чтобы её не потрогать. Омича высадили из поезда на станции Кузнецк в Пензенской области и передали местным полицейским.

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