Появилось видео взрыва в Петербурге из-за беспилотника

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Видеозапись момента взрыва, вызванного атакой беспилотного аппарата на жилые дома в Санкт-Петербурге, была опубликована в telegram-канале «Mash на Мойке».
Инцидент произошел 2 марта, когда беспилотник врезался в жилой дом, повредив два здания. Эвакуация была проведена для 100 человек. СМИ сообщают, что экстренные службы, находящиеся на месте, предупреждают о возможности новой атаки.
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