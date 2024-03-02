Целью БПЛА в Петербурге была нефтебаза Ручьи

Фото: iStock/dzika_mrowka
Беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Санкт-Петербурге, вероятно, направлялся на нефтебазу Ручьи, сообщает телеграм-канал «Mash».
В настоящее время из жилого дома эвакуированы около 100 человек, никто не пострадал.
Повреждения получили два жилых дома. В них покорёжены балконы и уничтожено остекление. До того, как дрон попал в жилые здания, жители дома слышали громкий звук взрыва.
Прежде ураинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого товарища
В белгородском селе Старый Хутор взорвался украинский дрон-камикадзе
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области
Повреждения получили два жилых дома. В них покорёжены балконы и уничтожено остекление. До того, как дрон попал в жилые здания, жители дома слышали громкий звук взрыва.
Читайте также:
Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого товарища
В белгородском селе Старый Хутор взорвался украинский дрон-камикадзе
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области
Анастасия Хохлова