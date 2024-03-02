В Петербурге жителей предупредили о повторной атаке БПЛА

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Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможности повторной атаки с использованием дронов и попросили отойти от повреждённого дома. Мэр города Александр Беглов заверил, что пострадавших в настоящее время нет, сообщает «Mash».
По имеющимся данным, беспилотник летел со стороны Ладожского озера в сторону посёлка Углово. Его целью, вероятно, была нефтебаза, расположенная в километре от жилого дома.
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Анастасия Хохлова