Появились подробности удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге

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В нескольких квартирах многоэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге выбило стекла и покорежило балконы, сообщает телеграм-канал «Readovka».
По информации портала, более 100 жителей дома эвакуировали, на месте работают спецслужбы. Предварительно, никто не пострадал.
Прежде очевидцы сообщали, что за несколько минут до инцидента слышали громкий звук взрыва, также в небе была замечена яркая вспышка. Официальных комментариев власти города в настоящее время не давали.
По некоторым данным, целью атаки была нефтебаза Ручьи на северо-востоке Петербурга. От места падения дрона до нее не больше одного километра.
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Прежде очевидцы сообщали, что за несколько минут до инцидента слышали громкий звук взрыва, также в небе была замечена яркая вспышка. Официальных комментариев власти города в настоящее время не давали.
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Анастасия Хохлова