Появился прототип пилотажного стенда для полунатурного моделирования самолетов

02 июня 2025, 11:18

Фото: iStock/Jetstream Rider

В Нижнем Новгороде Центр инженерных и технологических моделей «Экспонента» продемонстрировал на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» первый в России прототип пилотажного стенда для полунатурного моделирования гражданских лайнеров SJ-100 и МС-21, разработанный на базе инженерных технологий РФ, об этом сообщает RuNews24.ru.





По данным издания, данная разработка является прорывом в области цифрового авиационного моделирования. Аппаратная часть стенда заменила зарубежные решения Speedgoat и National Instruments, которые всегда применяли в авиационной индустрии.



По словам генерального директора ЦИТМ «Экспонента» Никиты Богославского, это не просто пилотажный стенд, а полноценная платформа для цифровой инженерии совершенно нового уровня.





«Это результат многолетней работы и кооперации ведущих российских разработчиков, и мы гордимся тем, что смогли создать альтернативу западным решениям, от которых отечественная отрасль долгое время была зависима», — рассказал Богославский.