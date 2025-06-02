Появился прототип пилотажного стенда для полунатурного моделирования самолетов
В Нижнем Новгороде Центр инженерных и технологических моделей «Экспонента» продемонстрировал на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» первый в России прототип пилотажного стенда для полунатурного моделирования гражданских лайнеров SJ-100 и МС-21, разработанный на базе инженерных технологий РФ, об этом сообщает RuNews24.ru.
По данным издания, данная разработка является прорывом в области цифрового авиационного моделирования. Аппаратная часть стенда заменила зарубежные решения Speedgoat и National Instruments, которые всегда применяли в авиационной индустрии.
По словам генерального директора ЦИТМ «Экспонента» Никиты Богославского, это не просто пилотажный стенд, а полноценная платформа для цифровой инженерии совершенно нового уровня.
«Это результат многолетней работы и кооперации ведущих российских разработчиков, и мы гордимся тем, что смогли создать альтернативу западным решениям, от которых отечественная отрасль долгое время была зависима», — рассказал Богославский.
Отмечается, что посетители форума смогли увидеть, как происходит моделирование полёта МС-21, а также интерфейс отечественной авионики и системы управления.
Теперь на основе данной разработки будут развиваться российские цифровые решения в авиационной отрасли, проходить подготовка пилотов и отработка критических режимов эксплуатации.