В индустриальном парке «Есипово» провели экскурсию для участников СВО по программе промтуризма

Фото: Медиабанк МО
В Солнечногорском городском округе организовали экскурсию для участников спецоперации в индустриальный парк «Есипово». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Экскурсия проходила в рамках стартовавшей в Московской области инициативы по развитию промышленного туризма. Ветераны СВО посетили сразу три предприятия цифрового промышленного коворкинга «Индастриал сити».
Он добавил, что знакомство с компаниями в таком формате получает позитивный отклик. Ветераны интересуются обучением новым специальностям и возможностью трудоустройства.
С предложением проводить экскурсии на производствах для участников СВО выступило правительство Московской области. Эта инициатива региона стала первой в России в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Подмосковные предприятия выразили готовность поддержать эту инициативу.
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«В рамках нового проекта по развитию промтуризма в Подмосковье показываем участникам спецоперации современные производства. В коворкинге в одном месте сосредоточены предприятия, работающие в самых разных сферах – производстве косметики, кварцевого стекла, оборудования для микрохирургии, уникальных роботов. Здесь всегда создают новые рабочие места. Задача – показать участникам СВО высокотехнологичные производства, чтобы, возвращаясь с передовой, они могли найти работу на наших предприятиях», – сказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков.Фото: Медиабанк МО
Он добавил, что знакомство с компаниями в таком формате получает позитивный отклик. Ветераны интересуются обучением новым специальностям и возможностью трудоустройства.
С предложением проводить экскурсии на производствах для участников СВО выступило правительство Московской области. Эта инициатива региона стала первой в России в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Подмосковные предприятия выразили готовность поддержать эту инициативу.
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Лора Луганская