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В индустриальном парке «Есипово» провели экскурсию для участников СВО по программе промтуризма

В ИП «Есипово» провели экскурсию для участников СВО по программе промтуризма
Фото: Медиабанк МО

Фото: Медиабанк МО

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В Солнечногорском городском округе организовали экскурсию для участников спецоперации в индустриальный парк «Есипово». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Экскурсия проходила в рамках стартовавшей в Московской области инициативы по развитию промышленного туризма. Ветераны СВО посетили сразу три предприятия цифрового промышленного коворкинга «Индастриал сити».
«В рамках нового проекта по развитию промтуризма в Подмосковье показываем участникам спецоперации современные производства. В коворкинге в одном месте сосредоточены предприятия, работающие в самых разных сферах – производстве косметики, кварцевого стекла, оборудования для микрохирургии, уникальных роботов. Здесь всегда создают новые рабочие места. Задача – показать участникам СВО высокотехнологичные производства, чтобы, возвращаясь с передовой, они могли найти работу на наших предприятиях», – сказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков.
Фото: Медиабанк МО

Он добавил, что знакомство с компаниями в таком формате получает позитивный отклик. Ветераны интересуются обучением новым специальностям и возможностью трудоустройства.

С предложением проводить экскурсии на производствах для участников СВО выступило правительство Московской области. Эта инициатива региона стала первой в России в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Подмосковные предприятия выразили готовность поддержать эту инициативу.

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ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области – видео
21 мая 2025, 18:24

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Отмечается, что бойцы ВС РФ развернули триколор в районе населённого пункта Новониколаевка, где был совершён прорыв.

Первыми к границе подошли бойцы передовых подразделений 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии «Центральной» группировки войск.


Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскрыл, почему Владимиру Зеленскому трудно признать потерю территорий.

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Фрагмент украинского дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедово

Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх летевших на Москву беспилотников
#вс рф
#военные
#россия
#граница
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При атаке дронов в Рязанской области никто не пострадал
Губернатор Малков: пострадавших после атаки дронов ВСУ на Рязанскую область нет
21 мая 2025, 18:07

Фото: iStock/bbsferrari

Атака украинских беспилотников на Рязанскую область оказалась безрезультативной: пострадавших и материального ущерба нет, уничтожено два дрона. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Павел Малков.
«Спасибо нашим бойцам ПВО и РЭБ за слаженную работу и защиту региона!» — написал губернатор.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью над территорией Рязанской области были уничтожены три БПЛА, ещё три — с 8:00 до 11:30 по московскому времени, а два беспилотника — с 11:30 до 15:00.

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Фрагмент украинского дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедово
#губернатор
#бпла
#минобороны
#пво
#рязанская область
#всу
#вс рф
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Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх летевших на Москву беспилотников
21 мая 2025, 17:45

Фото: iStock/bbsferrari

Система ПВО уничтожила ещё три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

В общей сложности за эти сутки российские войска уничтожили семь летевших в сторону Москвы дронов, уточнил Собянин.

Ранее в этот день сообщалось, что в небе над несколькими округами Подмосковья были замечены беспилотники. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов сообщил о работе ПВО в городе. Он призвал жителей не подходить к окнам и обломкам дронов.

Также фрагмент одного из летательных аппаратов упал на территорию детского сада в Домодедово. В результате происшествия никто не пострадал. Порядка 100 детей, находившихся в этот момент в садике, вместе с воспитателями спрятались в подвале.

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#всу
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СУ-57: скорость, характеристики и вооружение. Как истребитель применяют в зоне СВО
21 мая 2025, 17:44

Су-57 (фото: РИА Новости / Нина Падалко)

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ им. П. О. Сухого в рамках программы «ПАК ФА». Он создавался как замена тяжёлому истребителю Су-27 в составе Воздушно-космических сил России. О ключевых характеристиках и вооружении самолета расскажет «Радио 1».

История создания Су-57: как появился истребитель нового поколения


Работы над созданием истребителя пятого поколения в России начались ещё в конце 1980-х годов.

К началу 2000-х годов Министерство обороны России вернулось к идее создания многофункционального боевого самолета нового поколения. В 2002 году была утверждена государственная программа, а уже в 2003 году победу в конкурсе на разработку одержала компания «Сухой». Инженеры изучили несколько аэродинамических схем и выбрали оптимальную конфигурацию, которая обеспечивала высокую маневренность, устойчивость и удобство размещения вооружения. Так началась работа над Су-57 — двухдвигательным многофункциональным истребителем, ставшим флагманом российских Воздушно-космических сил.

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Первый полет опытного образца, обозначенного как Т-50, состоялся 29 января 2010 года. В последующие годы самолет прошел ряд испытаний, включая преодоление звукового барьера, проверку новых систем вооружения и радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой. Уже тогда подтвердились заявленные тактико-технические характеристики.

Официальное наименование Су-57 истребитель получил в 2017 году. Серийное производство началось в 2019 году, а с 2020 года истребители начали поступать на вооружение ВКС России.

Работы по модернизации самолета продолжаются. В октябре 2022 года в воздух поднялся обновлённый вариант Су-57, оснащённый усовершенствованной бортовой электроникой, расширенным арсеналом вооружений и интеллектуальной системой помощи пилоту.

Су-57: основные технические характеристики


Российский истребитель Су-57 обладает впечатляющими характеристиками:

  • экипаж: 1 пилот;
  • длина: 19,4 м;
  • размах крыла: 14 м;
  • высота: 4,8 м метра;
  • максимальная взлётная масса: 35,5 тонн;
  • дальность полета: до 4300 км;
  • практический потолок: 20 000 метров;
  • вооружение: до 16 тонн боевой нагрузки;
  • двигатели: два АЛ-41Ф1 с управляемым вектором тяги.
Такие параметры позволяют Су-57 выполнять задачи в любых погодных условиях и на любых высотах.

Конструкция Су-57: технологии и аэродинамика


Истребитель Су-57 построен по интегральной схеме — его фюзеляж и крыло составляют единое целое, что улучшает аэродинамику и снижает радиолокационную заметность. Крыло трапециевидной формы оснащено подвижными элементами — флаперонами, элеронами и носками, обеспечивающими высокую маневренность.

Су-57 (фото: РИА Новости / Нина Падалко)

Особенность конструкции — поворотные наплывы крыла, позволяющие сохранять управление на больших углах атаки. Хвостовое оперение с нестандартной геометрией также снижает заметность и повышает эффективность торможения за счёт разнесённого отклонения килей.

Кабина Су-57 одноместная. Управление сосредоточено на многофункциональных дисплеях, что упрощает восприятие информации. Купол кабины изготовлен из материала со специальным покрытием, снижающим заметность для РЛС и защищающим от ультрафиолета.

Чем вооружён Су-57


Су-57 оснащён встроенной 30-мм пушкой — модернизированной версией ГШ-30-1. Она размещена в правом наплыве крыла и закрыта створкой, открывающейся только при стрельбе. Это решение снижает заметность и сохраняет аэродинамику. Пушка предназначена для ближнего боя и применяется в ситуациях, где использование ракет нецелесообразно.

Главное преимущество Су-57 — широкий арсенал высокоточного вооружения, размещённого во внутренних отсеках, что снижает радиолокационную заметность.

Вооружение класса «воздух-воздух»:

  • РВВ-МД — ракета малой дальности (до 40 км);
  • РВВ-СД (Р-77М) — средняя дальность, до 110 км;
  • РВВ-БД (Р-37М) — большая дальность, до 300 км.

Вооружение класса «воздух-земля»:

  • Ракеты Х-38, Х-58УШК, Х-59 — для поражения наземных и радиолокационных целей;
  • Х-69 — малозаметная крылатая ракета с дальностью до 290 км;
  • КАБ-250, КАБ-500, КАБ-1500 — управляемые авиационные бомбы различных калибров.

Где применялся истребитель СУ-57


Первое боевое применение Су-57 состоялось в 2018 году в Сирии, где, по сообщениям СМИ, участвовали четыре самолета. Там была протестирована работа бортовых систем, включая возможность сопровождения и обнаружения истребителей F-22 и F-35. Истребитель подтвердил эффективность и соответствие заявленным характеристикам.

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«Лучший истребитель»: на что способен российский Су-35, задачи на СВО, характеристики

С началом специальной военной операции на Украине Су-57 вновь применяют в боевых условиях. Он используется для уничтожения воздушных целей, подавления ПВО, радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов по объектам на земле.

Сравнение Су-57 с F-22, F-35 и другими западными истребителями


При сравнении Су-57 с западными аналогами выделяется несколько ключевых преимуществ:

Скорость: Су-57 летит быстрее F-35 и F-22 (до 2,45 Маха против 1,6 Маха у F-35).

Маневренность: благодаря векторной тяге и аэродинамической схеме самолет эффективен в ближнем бою.

Вооружение: ракеты с большой дальностью действия, включая Р-37М (до 300 км).

Многофункциональность: Су-57 выполняет задачи истребителя, штурмовика и разведчика.

Американский F-35 делает ставку на технологии и информационные системы, но уступает Су-57 по скорости и универсальности. Китайский J-20 выглядит эффектно, но его реальные характеристики и степень готовности к боевому применению остаются спорными.

Су-57 (фото: РИА Новости / Нина Падалко)

Особенности Су-57: что делает его уникальным


Су-57 выделяется среди истребителей пятого поколения благодаря:

  • интеллектуальной системе управления полётом;опции взаимодействия с беспилотниками (например, С-70 «Охотник»);
  • автоматизации боевых задач и режимам работы в полуавтоматическом формате;
  • способности к сверхманёвренному воздушному бою.

Су-57 на международной арене: участие в LIMA 2025


На международной выставке LIMA 2025, которая пройдет в Малайзии с 20 по 24 мая, будет представлена экспортная модификация российского истребителя пятого поколения — Су-57Э.

Как сообщили в компании, акцент выставки сделан на авиационную технику, и новейший Су-57Э вызовет интерес как у ВВС Малайзии, так и у стран региона Юго-Восточной Азии.

В «Рособоронэкспорте» подчеркнули, что одним из ключевых преимуществ Су-57Э является боевой опыт — самолет успешно применялся в условиях противодействия современным системам ПВО и РЭБ.

Кроме Су-57Э, на выставке будут представлены и другие образцы российской авиационной техники, включая истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также вертолеты Ка-52Э, Ми-28НМЭ и Ми-171Ш.

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Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области словами «она мне не чужая»
Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области
21 мая 2025, 17:05

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ответил на шутку президента России Владимира Путина о присоединении Сумской области. Соответствующий пост он представил в своём Telegram-канале.
Глава приграничного региона подчеркнул, что его дедушка родился в Сумской области, поэтому эта земля для него «совсем не чужая».

Ранее глава Глушковского района области Павел Золотарёв обратился к российскому лидеру с предложением присоединить Сумскую область к территории России. Такую инициативу он выдвинул, отвечая на вопрос о том, на сколько километров необходимо отогнать боевиков ВСУ от границы.

В ответ на это предложение Путин посмеялся над умением Хинштейна получать деньги от федерального центра.

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