Подмосковный ученик реализовал проект благодаря конкурсу «Росмолодежь.Гранты»

В Химках подвели итоги проекта по финансовому просвещению молодежи
В городском округе Химки прошёл круглый стол «Волонтёры финансового просвещения 2.0», на котором подвели итоги одноимённого социального проекта «Городской клуб волонтеров финансового просвещения г. Химки». Инициатива реализована при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Ассоциации развития финансовой грамотности Банка России и Управления по образованию округа, сообщает Министерство образования Московской области.
Проект «Городской клуб волонтёров финансового просвещения» был запущен благодаря победе ученика школы «ЛИДЕР» Алексея Журавлёва на Всероссийском конкурсе «Росмолодёжь.Гранты» в мае 2024 года. Грант позволил реализовать программу, направленную на развитие финансовой грамотности среди подростков.
Торжественное открытие клуба состоялось в марте 2025 года. В работе клуба приняли участие школьники и педагоги округа. Для них были организованы мастер-классы по финансовой грамотности, цифровой безопасности, социальному проектированию, лидерству и волонтёрству. Полученные знания участники позже транслировали в своих школах.
Завершающим этапом проекта стал Первый городской конкурс волонтёрских практик в сфере финансового просвещения. Финал состоялся 22 мая, где были отмечены лучшие инициативы участников.