Подмосковный ученик реализовал проект благодаря конкурсу «Росмолодежь.Гранты»

02 июня 2025, 09:43

В Химках подвели итоги проекта по финансовому просвещению молодежи

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В городском округе Химки прошёл круглый стол «Волонтёры финансового просвещения 2.0», на котором подвели итоги одноимённого социального проекта «Городской клуб волонтеров финансового просвещения г. Химки». Инициатива реализована при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Ассоциации развития финансовой грамотности Банка России и Управления по образованию округа, сообщает Министерство образования Московской области.