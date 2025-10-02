«Поющие мосты» в Санкт-Петербурге разведут в честь Сергея Есенина

02 октября 2025, 14:40

Фото: iStock/LarisaBlinova

В ночь с пятницы на субботу звуковое шоу «Поющие мосты» разведут в честь 130-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина и совпадает с годом 110- летия композитора Георгия Свиридова. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По данным издания, программа традиционно начнётся в 1:10 по московскому времени с «Гимна Великому городу» из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник».



После этого прозвучат фрагменты вокального цикла Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина, архивная запись «О Родина, счастливый и неисходный час!», произведение цикла — «Отвори мне, страж заоблачный...» в исполнении оперного певца Дмитрия Хворостовского и пианиста Михаила Аркадьева.



По словам главного редактора издания «Петербургский дневник» Кирилла Смирнова, такой трек-лист соединяет два вечных голоса — поэзию и музыку.







«В строках Есенина и в звучании Свиридова есть то, что близко каждому петербуржцу: чувство Родины, памяти, судьбы. И в ночи над Невой эти произведения звучат особенно честно и пронзительно»», — отметил Смирнов.