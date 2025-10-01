Молодёжь Шатуры отметила флешмобом День воссоединения новых регионов с Россией

01 октября 2025, 12:18

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Около 200 студентов и волонтёров приняли участие в патриотическом флешмобе ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Мероприятие прошло в Шатурском энергетическом техникуме, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Участники выстроились в несколько рядов и одновременно подняли разноцветные листы цветов российского триколора. В первом ряду стояли студенты, державшие флаги новых регионов.



«Именно в этот день четыре региона официально стали частью России. Эта дата – про единство, защиту людей, право выбирать свою судьбу. Она напоминает нам, что жители новых регионов находятся в составе единой страны, единого государства с общими законами, общим языком и общей историей», – сказал, директор Шатурского молодёжного центра Александр Гуреев.