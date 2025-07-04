«Поющие мосты» зазвучат в честь Дня семьи, любви и верности в Петербурге
В грядущие выходные звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятят предстоящему Дню семьи, любви и верности, который ежегодно отмечают 8 июля. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что шоу начнётся в 01:10 с «Гимна Великому городу» композитора Рейнгольда Глиэра. По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, выбранная программа говорит о любви, родительской заботе и главных семейных ценностях.
«Гости "Поющих мостов" смогут услышать увертюру Михаила Глинки к опере "Руслан и Людмила". Прозвучит и трогательная песня "Мама" Валерия Гаврилина и Альбины Шульгиной в исполнении Объединённого детского хора. Завершит шоу Тарантелла из балета "Анюта"», — уточнил Смирнов.
Напомним, шоу «Поющие мосты» начали проводить в Петербурге с 2016 года.
Тем временем в Новокузнецке прошел киберспортивный фестиваль Goodline Open 2025, пишет «Сiбдепо». Ключевым событием мероприятия были гранд-финалы по Dota 2 и CS 2. Также в рамках мероприятия для гостей и участников организовали косплей-шоу.
«Яркие, детализированные образы любимых героев из игр, аниме и фильмов буквально ожили перед публикой. Участники устроили настоящий перформанс», — говорится в материале.
Кроме того, зрители смогли продемонстрировать свои таланты в различных дисциплинах и интерактивных зонах. На фестивале функционировали зоны VR, аквагрима, интеллектуальных игр, TikTok, караоке и танцев.