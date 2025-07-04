«Поющие мосты» зазвучат в честь Дня семьи, любви и верности в Петербурге

04 июля 2025, 12:25

Фото: iStock/Anna_Pakutina

В грядущие выходные звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятят предстоящему Дню семьи, любви и верности, который ежегодно отмечают 8 июля. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Отмечается, что шоу начнётся в 01:10 с «Гимна Великому городу» композитора Рейнгольда Глиэра. По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, выбранная программа говорит о любви, родительской заботе и главных семейных ценностях.





«Гости "Поющих мостов" смогут услышать увертюру Михаила Глинки к опере "Руслан и Людмила". Прозвучит и трогательная песня "Мама" Валерия Гаврилина и Альбины Шульгиной в исполнении Объединённого детского хора. Завершит шоу Тарантелла из балета "Анюта"», — уточнил Смирнов.

«Яркие, детализированные образы любимых героев из игр, аниме и фильмов буквально ожили перед публикой. Участники устроили настоящий перформанс», — говорится в материале.