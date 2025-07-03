Выставка «Дневники Победы» продолжит маршрут по Санкт-Петербургу

03 июля 2025, 14:13

Фото: iStock/Vladyslav Danilin

Выставка «Дневники Победы» 4 июля завершит работу на набережной реки Охта в Петербурге, однако продолжит маршрут по городским локациям. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Главный редактор «Петербургского дневника» и руководитель штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов рассказал, что за дни работы передвижную экспозицию на набережной Охты посетило более семи тысяч человек.





«По просьбе горожан мы приняли решение продолжить выставку в разных районах Санкт-Петербурга. Следующей точкой маршрута станет Фрунзенский район», — отметил Смирнов.

«Трехметровую съедобную инсталляцию весом почти полтонны можно увидеть возле здания ГПНТБ, где прошла выставка местных товаропроизводителей», — говорится в статье.