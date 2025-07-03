Выставка «Дневники Победы» продолжит маршрут по Санкт-Петербургу
Выставка «Дневники Победы» 4 июля завершит работу на набережной реки Охта в Петербурге, однако продолжит маршрут по городским локациям. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Главный редактор «Петербургского дневника» и руководитель штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов рассказал, что за дни работы передвижную экспозицию на набережной Охты посетило более семи тысяч человек.
«По просьбе горожан мы приняли решение продолжить выставку в разных районах Санкт-Петербурга. Следующей точкой маршрута станет Фрунзенский район», — отметил Смирнов.
В экспозиции можно увидеть архивные материалы о героизме и стойкости советских солдат, а также жителей блокадного Ленинграда.
«Петербургский дневник» опубликовал уже более 20 историй, которые основаны на рассказах ветеранов, участников блокады и узников концлагерей.
Тем временем в Новосибирске продемонстрировали жителям точную копию знаменитого Бугринского моста, сделанную из колбасных изделий. Об этом сообщает «Сiбдепо».
«Трехметровую съедобную инсталляцию весом почти полтонны можно увидеть возле здания ГПНТБ, где прошла выставка местных товаропроизводителей», — говорится в статье.
Отмечается, что авторы для создания моста использовали сосиски, сервелат, вареную колбасу и ветчину. Что будет с изделием после завершения праздничных мероприятий, пока неизвестно.