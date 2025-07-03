Стартующий в Архангельском Фестиваль роз охватит несколько волн цветения

03 июля 2025, 17:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В музее-заповеднике «Архангельское» 5 июля начинается ежегодный Фестиваль роз и ботанических затей. Он продлится до 31 августа и охватит несколько волн цветения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.







«В западной части регулярного парка, в элементе ландшафтного дизайна из стриженных деревьев создадут новый розарий, выполненный по историческому плану 1818 года. Там будут представлены современные сорта роз отечественной селекции. Перед дворцом на верхней террасе можно будет увидеть воссозданные цветочные клумбы с розами нежно-кремовых и коралловых оттенков. На открытии фестиваля интерьер колоннады украсят букеты роз», – говорится в сообщении.