На «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» в этом году ждут 30 тыс. участников
11-13 июля состоятся мероприятия духовно-просветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025». Ожидаемое число гостей проекта в этом году – около 30 тыс., сообщили в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке которого реализуется проект.
Участие в церемонии открытия подтвердили глава Российского книжного союза, председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин, зампред Госдумы Анна Кузнецова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, праправнук писателя Алексей Достоевский и другие.
В программе – дискуссии на актуальные темы культуры и искусства, концерты, театральные постановки, литературный блок «Звёзды читают Достоевского», тематические кинопоказы.
«С каждым годом масштаб проекта растёт. В этом году, помимо традиционных локаций в Оптиной пустыни и селе Губино, активности пройдут в городе Козельске. В рамках экскурсионной программы проекта по Храмовому комплексу Оптиной пустыни в Казанском Храме будет представлена семейная икона писателя – образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Икона была передана для временной экспозиции проекта литературно-мемориальным музеем Достоевского в Санкт-Петербурге», – рассказали в пресс-службе.29 июня – 8 июля на набережной Козельска пройдёт уникальное событие – пленэр, на котором резчики из Белоруссии будут создавать пять парковых скульптур персонажей романов Достоевского. Скульптуры украсят новый парк Достоевского с литературными скамейками, открывающими доступ через QR-коды к электронной библиотеке произведений писателя в селе Губино.
«С главной сцены перед зрителями выступят известные проповедники, заслуженные артисты России Александр Маршал и Олеся Железняк. Живой концерт представят Антон и Виктория Макарские, а также солисты Большого театра Алексей Татаринцев и Агунда Кулаева. Масштабное представление готовит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова», – добавили организаторы.Также в рамках духовно-просветительского проекта торжественно откроют II международный студенческий лагерь, участниками которого станут 200 представителей молодого поколения из 13 стран.
До официального открытия проекта, 10 июля, в лектории монастыря стартует международная научная конференция «Пути России». Она соберёт учёных-достоевсковедов из России, Белорусси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Индии, Ирана и Бразилии. На конференции пройдёт вручение ордена «Звезда Достоевского», учреждённого за пропаганду русской культуры.
«Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025» проводятся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.