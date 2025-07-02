На «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» в этом году ждут 30 тыс. участников

02 июля 2025, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

11-13 июля состоятся мероприятия духовно-просветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025». Ожидаемое число гостей проекта в этом году – около 30 тыс., сообщили в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке которого реализуется проект.





Участие в церемонии открытия подтвердили глава Российского книжного союза, председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин, зампред Госдумы Анна Кузнецова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, праправнук писателя Алексей Достоевский и другие.



В программе – дискуссии на актуальные темы культуры и искусства, концерты, театральные постановки, литературный блок «Звёзды читают Достоевского», тематические кинопоказы.

«С каждым годом масштаб проекта растёт. В этом году, помимо традиционных локаций в Оптиной пустыни и селе Губино, активности пройдут в городе Козельске. В рамках экскурсионной программы проекта по Храмовому комплексу Оптиной пустыни в Казанском Храме будет представлена семейная икона писателя – образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Икона была передана для временной экспозиции проекта литературно-мемориальным музеем Достоевского в Санкт-Петербурге», – рассказали в пресс-службе.

«С главной сцены перед зрителями выступят известные проповедники, заслуженные артисты России Александр Маршал и Олеся Железняк. Живой концерт представят Антон и Виктория Макарские, а также солисты Большого театра Алексей Татаринцев и Агунда Кулаева. Масштабное представление готовит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова», – добавили организаторы.