«Поздно вы штаны надеваете!»: москвичка устроила разнос пожарным на месте ЧП

02 октября 2025, 22:42

В Москве женщина обвинила МЧС в непрофессионализме

Фото: Istock / eugenesergeev

Во время пожара в «Восточных банях» на улице 9 Мая в Москве одна из очевидцев решила взять ситуацию в свои руки — с камерой и потоком обвинений в адрес сотрудников МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Женщина, явно считавшая себя экспертом в тушении возгораний, начала возмущаться.





«Поздно вы штаны надеваете! Всё! Всё уже полыхает! Поздно!» — заявила она.