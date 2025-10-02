«Поздно вы штаны надеваете!»: москвичка устроила разнос пожарным на месте ЧП
В Москве женщина обвинила МЧС в непрофессионализме
Во время пожара в «Восточных банях» на улице 9 Мая в Москве одна из очевидцев решила взять ситуацию в свои руки — с камерой и потоком обвинений в адрес сотрудников МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина, явно считавшая себя экспертом в тушении возгораний, начала возмущаться.
«Поздно вы штаны надеваете! Всё! Всё уже полыхает! Поздно!» — заявила она.Пока спасатели локализовывали пламя, охватившее крышу и второй этаж здания, критика не утихала. По словам возмущённой москвички, пожарные прибыли с опозданием, действовали неэффективно и якобы даже не пытались кого-либо спасать.
Она также уверенно заявила, что раньше на этом участке работала 46-я часть, состоящая из «настоящих людей в погонах», а теперь — 74-я, где «одни гражданские».