В Екатеринбурге женщина погибла под фурой, пытаясь перейти дорогу
В Екатеринбурге 59-летняя местная жительница Светлана погибла под колесами многотонного грузовика, когда решила перейти дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Женщина ожидала на обочине изменения сигнала светофора, но в какой-то момент, не выдержав ожидания, шагнула на проезжую часть.
Водитель фуры, 51-летний мужчина, заявил, что при повороте на зеленый свет не заметил пешехода. К сожалению, от удара женщина погибла на месте происшествия.
