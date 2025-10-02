В Одессе после взрывов начался мощный пожар

02 октября 2025, 04:50

На Украине доложили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги

Фото: iStock/abadonian

В Одессе произошли мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.