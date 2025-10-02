Достижения.рф

В Одессе после взрывов начался мощный пожар

На Украине доложили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги
Фото: iStock/abadonian

В Одессе произошли мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.



В материале уточняется, что силы противовоздушной обороны отражают в городе атаку беспилотников. Местные жители слышат хлопки и взрывы.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в районе Одессы возник сильный пожар. Также на территории произошли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 октября ВСУ пытались атаковать беспилотниками Саратовскую область. Поступила информация о работе сирен воздушной тревоги и систем ПВО. Также в соседней Пензенской области ввели план «Ковёр» из-за опасности БПЛА.

Мария Моисеева

Что думаешь?

1 3 0 1 0 0