В Одессе после взрывов начался мощный пожар
В Одессе произошли мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
В материале уточняется, что силы противовоздушной обороны отражают в городе атаку беспилотников. Местные жители слышат хлопки и взрывы.
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в районе Одессы возник сильный пожар. Также на территории произошли перебои с электроснабжением и водоснабжением.
Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 октября ВСУ пытались атаковать беспилотниками Саратовскую область. Поступила информация о работе сирен воздушной тревоги и систем ПВО. Также в соседней Пензенской области ввели план «Ковёр» из-за опасности БПЛА.
Читайте также: