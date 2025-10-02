Достижения.рф

В Краснодаре пассажирский поезд сбил насмерть мужчину

Фото: Istock / Mi_hairu

Рано утром на перегоне «Краснодар-2 — Витаминный» пассажирский поезд следования Москва – Адлер сбил мужчину, находившегося на путях. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».



По предварительным данным, пешеход был в наушниках и не услышал сигналы приближающегося поезда, из-за чего не смог вовремя отреагировать.

К сожалению, пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники экстренных служб зафиксировали трагический инцидент и передали дело в полицию для дальнейшего расследования.

Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств происшествия, устанавливают личность погибшего и выясняют, не было ли нарушений правил безопасности на железнодорожном перегоне.

Софья Метелева

