В Краснодаре пассажирский поезд сбил насмерть мужчину
Рано утром на перегоне «Краснодар-2 — Витаминный» пассажирский поезд следования Москва – Адлер сбил мужчину, находившегося на путях. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По предварительным данным, пешеход был в наушниках и не услышал сигналы приближающегося поезда, из-за чего не смог вовремя отреагировать.
К сожалению, пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники экстренных служб зафиксировали трагический инцидент и передали дело в полицию для дальнейшего расследования.
Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств происшествия, устанавливают личность погибшего и выясняют, не было ли нарушений правил безопасности на железнодорожном перегоне.
