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Российская станция «Радио Таврия» передала поздравление Иосифа Сталина 1945 года в оккупированном киевским режимом Херсоне. Об этом пишет РИА Новости.
Агенству силовиками РФ была предоставлена видеозапись. На ней, украинские полицейские, которые находятся в оккупированном городе Херсон и слушают обращение Иосифа Сталина.
Напомним, что Херсонская область воссоединилась с РФ в сентябре 2022 года по итогам референдума.
На Красной площади в Москве прошел Парад Победы. На празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне были приглашены главы дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и некоторых других. Президент России в своей речи подчеркнул ответственность каждого гражданина за будущее России в текущий непростой период.
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«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную.....», — передает российская станция.
Напомним, что Херсонская область воссоединилась с РФ в сентябре 2022 года по итогам референдума.
На Красной площади в Москве прошел Парад Победы. На празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне были приглашены главы дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и некоторых других. Президент России в своей речи подчеркнул ответственность каждого гражданина за будущее России в текущий непростой период.
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Дарья Осипова