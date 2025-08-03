В Адлерском районе Сочи начался пожар на нефтебазе, огонь тушат более сотни человек

03 августа 2025, 04:53

Кондратьев: Пожар из-за БПЛА на нефтебазе в Адлерском районе Сочи тушат 127 человек

Фото: iStock/Distortion Media

На нефтебазе в Адлерском районе Сочи случился крупный пожар. Он был вызван попаданием обломков БПЛА в цистерну с нефтепродуктами. Огонь тушат 127 спасателей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.