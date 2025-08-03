В Адлерском районе Сочи начался пожар на нефтебазе, огонь тушат более сотни человек
На нефтебазе в Адлерском районе Сочи случился крупный пожар. Он был вызван попаданием обломков БПЛА в цистерну с нефтепродуктами. Огонь тушат 127 спасателей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
По данным губернатора, возгорание произошло после ночной атаки беспилотников. На месте работают 35 единиц спецтехники. Мэр Сочи Андрей Прошунин лично контролирует ситуацию. Ранее он также подтвердил факт возгорания резервуара с топливом.
В связи с ЧП аэропорт Сочи ввёл временные ограничения для авиарейсов. Напомним, перед инцидентом в городе была объявлена угроза атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что над Сочи прогремело более 20 взрывов в ходе отражения массированной атаки украинских беспилотников. Предварительно, система ПВО уничтожала БПЛА типа «Лютый». Взрывы слышали над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.
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