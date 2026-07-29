Пожар уничтожил декорации фильма «Молодинская битва» в Тверской области

29 июля 2026, 08:23

Фото: iStock/grafoto

В Зубцовском районе Тверской области огонь уничтожил масштабные декорации исторической картины «Молодинская битва». Съемочная площадка располагалась возле деревни Русаковка, сведений о пострадавших пока нет. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.