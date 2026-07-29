Пожар уничтожил декорации фильма «Молодинская битва» в Тверской области
В Зубцовском районе Тверской области огонь уничтожил масштабные декорации исторической картины «Молодинская битва». Съемочная площадка располагалась возле деревни Русаковка, сведений о пострадавших пока нет. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Возгорание началось около 21:00. Пламя охватило примерно 2 тысячи квадратных метров и полностью разрушило построенный для съемок антураж Белокаменной Москвы. Эту площадку ранее использовали создатели фильма «Злой город» и сериала «Князь Андрей». Декорации готовили специально для нового проекта режиссера Константина Буслова.
«Молодинская битва» расскажет о сражении 1572 года у деревни Молоди. В актерский состав вошли Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Петр Рыков, Александр Устюгов и Федор Лавров. Премьеру ленты планируют в 2027 году.
Напомним, при обнаружении пожара важно немедленно сообщить о нем по номеру 112 или 101, четко назвав адрес, место возгорания и наличие людей в здании. Не следует пытаться самостоятельно потушить сильный огонь: это допустимо только на самой ранней стадии и при отсутствии угрозы жизни. Если помещение быстро заполняется дымом, необходимо сразу начинать эвакуацию.
Покидая здание, нельзя пользоваться лифтом — при пожаре он может остановиться или заполниться дымом. Двигаться следует по лестнице, по возможности пригнувшись к полу, где воздух обычно чище. Рот и нос рекомендуется прикрыть влажной тканью, а двери за собой плотно закрывать, но не запирать: это замедляет распространение огня и дыма.
Если выйти из помещения невозможно, нужно закрыть дверь, заткнуть щели влажной тканью и подать сигнал спасателям через окно, по телефону или другим доступным способом. Не стоит прятаться в шкафах, под кроватями или в ванной — это затрудняет поиск. Оказавшись на улице, необходимо отойти на безопасное расстояние от здания, не возвращаться за вещами и дождаться прибытия пожарных.
Читайте также: