Суд наказал школу за бездействие при длительной травле ученика в Хабаровском крае
Школу в Хабаровском крае обязали выплатить компенсацию ученику, ставшему жертвой длительной травли со стороны сверстника. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, в Солнечном районе один школьник систематически избивал и унижал другого. Родители пострадавшего подали иск, требуя возмещения ущерба от семьи обидчика, однако суд привлёк к делу и учебное заведение. Выяснилось, что учителя не вмешивались в конфликт и делали вид, что ничего не происходит.
Судья посчитал, что именно бездействие педагогов позволило травле затянуться. В итоге школе назначили выплату 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребёнка, тогда как родители обидчика наказания не понесли.
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