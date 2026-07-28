Авиаинженера раздавило тяжёлыми деталями самолёта в топливном баке Boeing 787
Авиаинженер погиб после того, как на него обрушились тяжёлые детали самолёта внутри топливного бака. Инцидент случился в аэропорту Великобритании, сообщает газета The Sun.
Трагедия произошла ещё в июне, но подробности случившегося стали известны только сейчас. Предварительно, 23-летний специалист Джорджи Бакстон из компании Virgin залез в отсек Boeing 787 для проведения испытаний. Во время работы его придавили внезапно упавшие элементы двигателя.
Мужчину срочно доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако за четыре недели он так и не пришёл в сознание. В начале июля пациента отключили от системы поддержки.
Причина трагедии в самолёте пока остаётся неясной, полёты этого лайнера приостановили до её выяснения. Авиакомпания уже направила запрос в Boeing для проверки возможной неисправности. Собеседник The Sun подчеркнул: нельзя допускать, чтобы тяжёлые металлические части отваливались от двигателя самолёта, который должен осуществлять безопасный полёт.
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