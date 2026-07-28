Авиаинженера раздавило тяжёлыми деталями самолёта в топливном баке Boeing 787

28 июля 2026, 23:49

The Sun: В Британии авиаинженера раздавило деталями в топливном баке Boeing 787

Фото: iStock/Chalabala

Авиаинженер погиб после того, как на него обрушились тяжёлые детали самолёта внутри топливного бака. Инцидент случился в аэропорту Великобритании, сообщает газета The Sun.