В Бурятии дальнобойщика похитили и жестоко избили в лесу металлическим прутом
В Бурятии дальнобойщик стал жертвой похищения и жестокого избиения — так группа местных жителей решила отомстить за товарища. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
По данным следствия, организатор похищения разыскал водителя фуры, который ранее в дорожном конфликте причинил тяжкие телесные повреждения его знакомому. Вместе с сообщниками он напал на дальнобойщика возле кафе, силой затолкал его в машину и вывез в лес. Там фигуранты нанесли своей жертве множество ударов кулаками, ногами и металлическим прутом по телу, причинив повреждения, опасные для жизни. Затем они скрылись с места преступления.
Потерпевший едва выжил. Правоохранители задержали по горячим следам троих фигурантов, включая организатора. Четвёртый участник инцидента пока находится в розыске. Уголовное дело по факту случившегося уже направили в суд.
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