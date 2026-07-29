В Бурятии дальнобойщика похитили и жестоко избили в лесу металлическим прутом

29 июля 2026, 07:15

Фото: iStock/ronstik

В Бурятии дальнобойщик стал жертвой похищения и жестокого избиения — так группа местных жителей решила отомстить за товарища. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.