Пожар в электричке на станции Поварово потушили на площади 140 кв. метров

В результате пожара в электричке на станции Поварово Ленинградского направления никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России п Московской области.
«На станции Поварово в Подмосковье огнеборцы потушили электричку. Горели два вагона на площади 140 кв. м. До прибытия пожарных из вагонов эвакуировались восемь человек, пострадавших нет», – говорится в сообщении.Ранее пресс-служба Октябрьской железной дороги информировала о возгорании крышевого оборудования между вагонами электропоезда Москва – Тверь на станции Поварово. ЧП произошло в 14:52. Из-за инцидента возможны задержки пригородных поездов в сторону Твери.
Все обстоятельства и причины возгорания, а также ущерб подвижному составу устанавливаются. Московская межрегиональная транспортная заявила о начале проверки.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной пожара в подмосковной электричке могло стать короткое замыкание.
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