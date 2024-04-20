Пожарные спасли трёх котят из электрощитка в Перми

Видео: МЧС России
Пожарные МЧС России спасли котят из электрощитка в одной из многоэтажек Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Жители дома почувствовали запах гари от электрощитка и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС обнаружили внутри него трёх котят. Их мама, к сожалению, погибла от удара током.
Двух найденных котят забрали местные жители, а самый маленький остался без хозяев. Но сотрудники ведомства не смогли оставить малыша в беде и забрали его с собой. Теперь котёнок подрастает в 6-ой пожарно-спасательной части Перми. Он готовится вступить в первый кошачий отряд спасателей МЧС «Семёнычи».
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Анастасия Чинкова