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«Пожелала дочке сдохнуть»: МВД проверит эротические стримы матери при ребенке

МВД проверит мать, пожелавшую дочке умереть на стриме во время «голых» танцев
31 января 2024, 09:26
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

Министерство внутренних дел РФ проверил видео, на котором пьяная мать в прямом эфире пожелала сдохнуть трёхлетней дочке, потому что она плакала и мешала ей вести трансляцию в нижнем белье на сайте знакомств.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, треш-стримерша на кадрах Анастасия из Фроловского района Волгоградской области. На видео женщина в состоянии опьянения танцует в эротической одежде и занимается уборкой квартиры, сопровождая все нецензурной бранью в адрес своей дочери.

Комментаторы в соцсетях пишут, что эенщина вытворяет такое уже давно. Помимо этого, пользователи считают, что она может избивать девочку.


Известно, что у Анастасии два ребенка. Женщина лишена родительских прав на 10-летнюю Веронику, которая сейчас находится в благополучной семье. Младшую ранее забирали в дом малютки, но позже по каким-то причинам вернули рязвязной матери.

В правоохранительных органах уже заинтересовались видеозаписями, попавшими в интернет. Будет проведена проверка с привлечением служб опеки.

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В «Руспродсоюзе» сообщили о значительном снижении цен на яйца
«Руспродсоюз»: стоимость яиц к концу января снизилась на 1,5%
31 января 2024, 10:55

Фото: iStock/ra3rn

Розничные цены на куриные яйца снизились на 1,5% в период в 21 по 28 января. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Согласно показателям за 21 января средняя стоимость десятка яиц составляла 133,63 рубля. В настоящее время цена снизилась и достигла 131,62 рублей.

Данные Росстата гласят, что снижение розничных цен на яйца началось ближе к середине января. Сначала цена упала на 0,2%, а к концу месяца – ещё на 1,4%.

Отмечается, что такая динамика наблюдается из-за резкого наращивания импорта куриных яиц. По данным Россельхнадзора, в Россию с начала января было завезено 60,7 миллионов яиц. Поставщиками были Белоруссия, Азербайджан и Турция.

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#яйца
#россия
#цена
#статистика
#росстат
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Экс-премьер Пакистана Хан и его жена получили по 14 лет тюрьмы за коррупцию
31 января 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Суд Пакистана приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции и продаже иностранных подарков. Такой же срок получила и его жена Бушра Биби.
Хан возглавлял правительство Пакистана с 2018 по 2022 год. Смещён с должности глава кабинета министров был 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. Помимо указанного тюремного срока, бывший премьер и экс-глава министерства иностранных дел Мехмуд Куреши были приговорены специальным судом к десяти годам лишения свободы по делу о нарушении государственной тайны.

Следствие по делу Имрана Хана началось в конце марта 2022 года, когда он публично заявил о полученной от посла Исламабада в США телеграмме. В ней, по словам политика, говорилось о том, что представители администрации Белого дома рекомендовали в беседе с главой дипломатической миссии немедленно отстранить премьер-министра от власти из-за его явно пророссийской позиции.

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#сша
#политика
#правительство
#следствие
#дома
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В Подмосковье привезли огонь из зажжённого на выставке «Россия» Семейного очага
31 января 2024, 10:23

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

Лампаду с огнём от Семейного очага, который зажгли на выставке «Россия» в столице, привезли в Московский областной дворец бракосочетания в парке «Патриот» Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Семейный очаг был зажжён от огня, доставленного из Свято-Троицкого в Муроме — с родины святых Петра и Февронии, покровителей Дня семьи, любви и верности», — отмечается в сообщении.
В Подмосковье лампаду с огнём привезли многодетные родители Мария и Святослав Негины из Люберец, одержавшие победу на всероссийском конкурсе «Семья года».

«Мы очень счастливы, что именно нам доверили эту миссию. В прошлом году мы отпраздновали 15 лет совместной жизни. У нас царит любовь, взаимопонимание, всегда помогаем и поддерживаем друг друга», — поделился Святослав Негин.
Всего от Семейного очага было зажжено 12 лампад. Все они направлены в разные регионы страны.

Напомним, 2024 год был объявлен в России Годом семьи.

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#семья
#парк «патриот»
#подмосковье
#московская область
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Свыше 10,5 тысяч подмосковных медработников получили выплаты на аренду жилья
31 января 2024, 10:18

Фото: istockphoto / Fascinadora

Более 10,5 тысяч медиков Подмосковья получили выплаты на аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В Московской области приняли постановление, благодаря которому в семье, где оба супруга являются медиками, могли получать выплату на аренду жилья на каждого из них.

«Мера востребована, с начала реализации программы ей уже воспользовались более 10,5 тысячи подмосковных медиков. Важно чтобы медицинские работники не только приходили на работу в Московскую область, но и закреплялись здесь. Поэтому отдельное внимание мы уделяем программам, которые помогают решить жилищный вопрос. Так, помимо выплат на компенсацию аренды жилья, медицинские специалисты могут получить сертификаты на его приобретение по программе «социальной ипотеки», а также бесплатные земельные участки», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Стоит отметить, ​что выплаты на ​аренду жилья с этого года ​получают также и педагоги, которые работают в ​Подмосковье.

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Мособлдума обсудит назначение Хромушина вице-губернатором – министром энергетики

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#подмосковье
#выплаты
#игорь брынцалов
#специалисты
#работники
#педагоги
#медики
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Мособлдума обсудит назначение Хромушина вице-губернатором – министром энергетики
31 января 2024, 10:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мособлдума обсудит на внеочередном заседании в среду согласование назначения Евгения Хромушина на должность вице-губернатора – министра энергетики Московской области. Об этом говорится в повестке заседания, опубликованной на сайте регионального парламента.
Уточняется, что докладчиком выступит постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылёв.

29 января губернатор региона Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов предложил назначить Хромушина вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья.

В тот же день он внёс в Мособлдуму проект закона, позволяющий ввести в структуру правительства должность вице-губернатора – министра.

При этом нынешний глава подмосковного Минэнерго Александр Самарин займёт пост советника губернатора.

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#подмосковье
#московская область
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#александр самарин
#андрей воробьёв
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#министр
#мособлдума
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На расселение по жилищным сертификатам в Московской области подано уже 350 заявок
31 января 2024, 10:00

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Переселенцы из аварийных домов Подмосковья с начала года подали 350 заявок на жилищные сертификаты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса региона.
«На данный момент от семей, проживающих в аварийных домах, поступило 349 заявлений на получение такой меры соцподдержки. Больше всего заявлений подали жители Шатуры, Воскресенска и Серпухова. Получить сертификат могут собственники помещений в домах, признанных аварийными после 2017 года и включённых в областную программу переселения», – уточнили в пресс-службе.
Расселение аварийного жилья проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее сообщалось, что в рамках нового этапа квартиры получат около 24 тыс жителей Подмосковья.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье разошлют пуш-уведомления о продлении действия разрешений на строительство
31 января 2024, 09:57

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Срок действия разрешений на строительство в Московской области продлили на год, информацию об этом отправляют в виде пуш-уведомленний в личные кабинеты застройщиков на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.
«Автоматически были продлены сроки действия разрешений, которые истекают в 2024 году. Застройщикам не нужно подавать никаких запросов и обращений», — отметил министр правительства Московской области Артур Гарибян, курирующий госнадзор в строительстве.
Всего застройщикам будет отправлено 1800 пуш-уведомлений о пролонгировании разрешений на двенадцать месяцев.

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#строительство
#главгосстройнадзор мо
#подмосковье
#московская область
#цифровизация
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Новый детский сад на 350 мест откроют в Красногорске
31 января 2024, 09:50

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Красногорск построили детский сад на 350 мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый детсад находиться на территории жилого комплекса Город «В лесу».

«Детский сад представляет собой трехэтажное здание общей площадью более 5 тыс. кв. метров. Дошкольное учреждение рассчитано на пятнадцать групп, две из которых — ясельные. На прилегающей территории предусмотрены прогулочные зоны, игровые площадки и веранды», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что «Город «В лесу»» стал победителем московской премии в номинации «Лучший ЖК Московской области по обеспечению жителей коммерческой инфраструктурой».

Кроме этого, уже в марте 2024 года дети смогут пойти в новый детский садик в жилом комплексе.

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#детсад
#красногорск
#подмосковье
#строительство
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В парках Подмосковья за неделю побывали 1,2 млн человек
31 января 2024, 09:37

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Около 1,2 млн посещений зафиксировано в парках и лесопарках Московской области за период с 22 по 28 января, что на 391 тысячу больше, чем за аналогичное время прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минблагоустройства региона.
«Парки на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.
В муниципалитетах с населением больше 200 тысяч человек больше всего посетителей за минувшую неделю принял балашихинский парк «Пехорка»: там побывали 45 тысяч человек. На втором месте парк имени Толстого в Химках — 28 тысяч посетителей, на третьем — одинцовский парк имени Лазутиной с 26 тысячами посетителей. Третье и четвёртое место заняли парк Мира в Мытищах и парк «Космос» в Сергиевом Посаде с 21 и 10 тысячами посетителей соответственно.

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#парки
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
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