«Пожелала дочке сдохнуть»: МВД проверит эротические стримы матери при ребенке

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Министерство внутренних дел РФ проверил видео, на котором пьяная мать в прямом эфире пожелала сдохнуть трёхлетней дочке, потому что она плакала и мешала ей вести трансляцию в нижнем белье на сайте знакомств.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, треш-стримерша на кадрах Анастасия из Фроловского района Волгоградской области. На видео женщина в состоянии опьянения танцует в эротической одежде и занимается уборкой квартиры, сопровождая все нецензурной бранью в адрес своей дочери.
Комментаторы в соцсетях пишут, что эенщина вытворяет такое уже давно. Помимо этого, пользователи считают, что она может избивать девочку.
В правоохранительных органах уже заинтересовались видеозаписями, попавшими в интернет. Будет проведена проверка с привлечением служб опеки.
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