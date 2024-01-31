В Южной Корее разбился американский F-16

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В среду, 31 января, истребитель F-16 ВВС США, находившийся в Южной Корее, потерпел крушение в районе города Кунсан.
Как сообщает Yonhap News, инцидент произошел примерно в 8:40 утра местного времени, и самолет упал в море. Пилот был спасен и не получил повреждений. Это уже не первый случай потери истребителя F-16 в данной провинции — в декабре прошлого года аналогичный инцидент произошел во время тренировок, но пилот сумел катапультироваться в безопасности. В отдельном случае, связанном с другим типом военного воздушного средства, вертолет MH-60R ВМС США разбился в Калифорнии во время тренировочного полета недалеко от Сан-Диего.
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Артем Кузьмин