Суд в Брянской области на 13 лет осудил поджигателя релейного шкафа

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Суд в Брянской области вынес приговор местному жителю, который, будучи сотрудников одного из провайдеров цифровых услуг, передавал информацию ВСУ, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Удалось установить, что житель Брянской области являлся сотрудников одного из провайдеров цифровых услуг и, пользуясь свои служебным положением, передавал вражеской стороне сведения о Вооружённых силах России. Помимо этого, он совершил поджог релейного шкафа на железной дороге, чем временно ограничил движение поездов.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о поджоге и государственной измене.
30 января Брянский областной суд признал мужчину виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы. 2,5 года от общего срока он будет отбывать в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.
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Евгения Парфентьева