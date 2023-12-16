В Москве установлена рекордная высота снежного покрова

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Новый суточный рекорд снежного покрова в 39 см установлен в Москве.
Об этом рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По данным синоптика, активный циклон «Ваня», который установил утром в пятницу в Москве суточный рекорд высоты снежного покрова, отправился на северо-восток.
При этом сегодня высота снежного покрова на московской метеостанции ВДНХ достигла уровня в 39 см. Это является не только максимальным значением с начала осенне-зимнего сезона, но и новым суточным рекордом высоты снежного покрова для 16 декабря.
Прежнее достижение достигало отметки в 33 см и датировано 1919 годом.
Специалист также добавил, что в ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, снег под влиянием оттепелей и своего веса будет подтаивать и уплотняться, а высота снежного покрова постепенно понизится.
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По данным синоптика, активный циклон «Ваня», который установил утром в пятницу в Москве суточный рекорд высоты снежного покрова, отправился на северо-восток.
Прежнее достижение достигало отметки в 33 см и датировано 1919 годом.
Специалист также добавил, что в ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, снег под влиянием оттепелей и своего веса будет подтаивать и уплотняться, а высота снежного покрова постепенно понизится.
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Мария Фирсова