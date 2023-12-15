Синоптик Вильфанд пообещал москвичам гололёд на следующей неделе

Фото: istockphoto.com/FotoDuets
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе на московских дорогах будет наледь.
Он предупредил горожан об собой осторожности в связи с гололёдом на следующей неделе.
По его словам, субботу, 16 декабря, погода будет хорошей, а на следующий день, в воскресенье, температурный режим изменится, воздух станет более влажным.
Читайте также:
Первая зимняя оттепель: синоптик пообещал тепло жителям Москвы и Подмосковья
В Москве цены на такси взлетели из-за циклона «Ваня»
В Москве высота сугробов достигла максимума за почти полтора века
«Пойдёт «зональный процесс». Суть его заключается в том, что воздух будет переноситься вдоль круга широты, с запада на восток. Поскольку Атлантический океан не замерзает, то воздушные массы, переносимые с него, будут тёплыми. Соответственно, вся следующая неделя в Москве будет оттепельной: от -3 до +3°C. Радости это тепло не принесёт, так как снег будет то замерзать, то подтаивать. Москвичам следует подготовиться к серьезной наледи на дорогах», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.
Читайте также:
Первая зимняя оттепель: синоптик пообещал тепло жителям Москвы и Подмосковья
В Москве цены на такси взлетели из-за циклона «Ваня»
В Москве высота сугробов достигла максимума за почти полтора века
Мелисса Тимофеева