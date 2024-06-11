Пожилая женщина поцеловала женатого друга юности и удивилась

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60-летняя женщина призналась, что влюбилась в женатого друга молодости. Свою историю она рассказала на женском форуме, пишет Mirror.
Женщина поделилась, что они понравились друг другу еще в 19 лет во время учебы в университете. Однако романтических отношений тогда у них не было. Затем мужчина и женщина дружили семьями, продолжая флиртовать.
После развода пожилая женщина обратилась к психотерапевту из-за депрессии, тревожности и ПТСР, а друг юности начал поддерживать ее финансово. Он признался ей, что последние несколько лет их брак рушится, и они ходят на совместные консультации к психотерапевту.
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«Он всегда относился ко мне с любовью, добротой, уважением, заботой, преданностью и чрезвычайной щедростью. Не думаю, что у нас когда-либо были ссоры. Я никогда не могла понять, что он во мне нашел», — рассказывает она.
После развода пожилая женщина обратилась к психотерапевту из-за депрессии, тревожности и ПТСР, а друг юности начал поддерживать ее финансово. Он признался ей, что последние несколько лет их брак рушится, и они ходят на совместные консультации к психотерапевту.
«Еще он недавно рассказал мне, что за все четыре года, что мы учились в университете, он ни с кем не встречался, и я была единственной женщиной, которую он целовал. Я сказала ему, что наш первый поцелуй был лучшим поцелуем в моей жизни, и он ответил так же», — призналась женщина.Оказавшись в месте, где юные студенты впервые поцеловались, они повторили это. Женщина удивилась нахлынувшим на нее чувствам и призналась мужчине в любви, что смутило избранника.
«Я не хочу разрушать его брак, но я также не хочу упускать возможность счастья с кем-то, кто, как я с опозданием понимаю, был любовью всей моей жизни. Стоит ли мне отступить или пойти на этот шаг?» — спросила она.Комментаторы на форуме пользовательницы оказались единодушны — ей предложили отстать от мужчины, пока он разберется с проблемами в браке.
«Если они разойдутся, начните оттуда, но имейте в виду, что все это может легко сойти на нет», — написала авторов одного из комментариев.Читайте также:
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Алина Юрчак