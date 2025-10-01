Пожилые россияне избегают мессенджеров: боятся нажать «не туда» и попасть к мошенникам
По данным цифрового сервиса «ИнтерПенсионер», свыше половины россиян пенсионного возраста не выходят в интернет, а более 70% не используют мессенджеры для общения с близкими. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Аналитики объясняют такую цифровую отстранённость страхом перед техникой — пожилые опасаются нажать «не на ту кнопку» или стать жертвами интернет-мошенников.
Кроме того, треть опрошенных признались, что страдают от одиночества, усугубляемого невозможностью пользоваться современными средствами связи.
Согласно исследованию, 62% респондентов старше 60 лет ограничиваются звонками и несколькими базовыми приложениями. Менее 10% пробовали нейросети, только каждый седьмой делает покупки онлайн, а аккаунты в соцсетях есть лишь у 38%.
Также выяснилось, что лишь 29% пенсионеров используют мессенджеры для связи, а большинство до сих пор предпочитает обычные звонки.
Многие из них, по словам аналитиков, испытывают трудности с пониманием цифровых терминов — таких как «аккаунт» или «интерфейс».
Читайте также: