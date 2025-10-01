Пожилые россияне избегают мессенджеров: боятся нажать «не туда» и попасть к мошенникам

01 октября 2025, 19:26

Половина пенсионеров в России боится пользоваться интернетом из-за страха ошибок

Фото: Istock / Anita_Bonita

По данным цифрового сервиса «ИнтерПенсионер», свыше половины россиян пенсионного возраста не выходят в интернет, а более 70% не используют мессенджеры для общения с близкими. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».