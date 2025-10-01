Достижения.рф

В Дагестане арестовали полицейских за пытки задержанных электрошокером

Фото: iStock/Rawf8

В Дагестане арестовали двоих полицейских, которые пытали задержанных электрошокером и пытались получит от их семей взятку. Об этом сообщает ТАСС.



Предварительно, 17 июля полицейские хотели получить признательные показания и информацию о местонахождении наркотиков от задержанных. Для этого они использовали электрошокер и физическую силу.

Уже после один из правоохранителей потребовал у родственников пострадавших 400 тысяч рублей за их освобождение. Семьи сообщили об этом в полицию.

Фигурантов арестовали. Они обвиняются по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), и 30, 290 («Покушение на получение взятки») УК РФ.

Иван Мусатов

