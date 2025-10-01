Достижения.рф

Братья-хакеры и родители создали визовую мафию во Вьетнаме

Братья-хакеры заработали 1,5 млрд рублей на нелегальных визах во Вьетнаме
Фото: Istock/Hleb Usovich

Семья Ворониных десять лет изготавливала поддельные чешские визы. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Братья Андрей и Александр разработали хакерское ПО, похитили базу данных посольства Чехии во Вьетнаме и заработали на этом более 1,5 млрд рублей.

Их программа блокировала заявки на визы и продвигала нужные анкеты, которые братья затем продавали. Родители помогали им: отец отмывал деньги через недвижимость, а мать управляла счетами.

Суд Чехии частично оправдал семью, доказав только использование автоматизированных систем. Правоохранители заморозили их имущество. Дело продолжается: полиция проверяет, декларировали ли Воронины доходы и уплатили ли налоги.

Ранее в Подмосковье уроженку Таджикистана осудили за мошенничество с жильём.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0