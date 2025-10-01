Братья-хакеры и родители создали визовую мафию во Вьетнаме
Семья Ворониных десять лет изготавливала поддельные чешские визы. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Братья Андрей и Александр разработали хакерское ПО, похитили базу данных посольства Чехии во Вьетнаме и заработали на этом более 1,5 млрд рублей.
Их программа блокировала заявки на визы и продвигала нужные анкеты, которые братья затем продавали. Родители помогали им: отец отмывал деньги через недвижимость, а мать управляла счетами.
Суд Чехии частично оправдал семью, доказав только использование автоматизированных систем. Правоохранители заморозили их имущество. Дело продолжается: полиция проверяет, декларировали ли Воронины доходы и уплатили ли налоги.
